她揪競辦委託做封關民調　Kolas怒：少騙當過記者的候選人！

▲蔡英文授旗Kolas Yotaka花蓮誓師大會。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有電視媒體14日發布花蓮縣長選戰的封關民調，現任縣長徐榛蔚支持度51%，而民進黨候選人Kolas Yotaka僅17.4%。這引起Kolas的不滿，她透過臉書表示，委託該媒體的單位是「徐榛蔚競選總部」，在公布所謂封關民調後，兩位前後任縣長就發布新聞稿大內宣，「以前騙得了花蓮人，但現在沒用了，至少別想騙我這個曾經當過記者的縣長候選人」。

有媒體公布一份花蓮縣長的封關民調，徐榛蔚支持度高達51%，而對手Kolas支持度僅有16%；另外，有網路媒體也指出，徐榛蔚的支持度達56.1%，而Kolas的支持度也僅17.4%。對此，Kolas透過臉書表示，前縣長傅崐萁陣營發布新聞稿，標題為「徐榛蔚大幅領先Kolas Yotaka三倍」。

Kolas表示，雙方究竟誰領先，到底差多少，原來委託媒體做民調的單位是「徐榛蔚競選總部」，而在封關民調發布之後，前後任縣長陣營就發布新聞稿大內宣，「你說巧不巧，花蓮在地的網路媒體就同步原文照登了。這一套，以前騙得了花蓮人，但現在沒用了，至少別想騙我這個曾經當過記者的縣長候選人」。

Kolas則建議對手，花蓮不需要假訊息，但需要出席一場「真辯論」，她呼籲傅崐萁、徐榛蔚兩位前後任縣長，勇敢出席11月16日由選委會舉辦的政見辯論會，千萬不要缺席。