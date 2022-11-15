薛瑞元酸蔣萬安「選後回美國做律師訓練」　陳時中讚公務員典範

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長薛瑞元14日晚間首度參加民進黨台北市長候選人陳時中廟口開講活動，致詞時大酸國民黨候選人蔣萬安說，選後要送他回美國當律師，回去做律師訓練；對此，陳時中15日受訪說，薛瑞元的表現有為有守，面對不應該被謾罵的也強力的反擊，這是一個公務人員的典範。

▲陳時中出席記者會回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

薛瑞元昨天晚上說，衛福部就在南港區，今天來這裡和大家「開講」，他要跟大家分享，有一個人說自己是「矽谷律師」，「自詡」是矽谷新創律師，而新創就是有人發明一樣東西，之後自己開一家公司，要募資、要有協力廠商，還要賣給對的對象才能賺到錢，這些都需要簽契約，所以需要律師幫忙，當然不能把商業機密透露出來，不然競爭對手會發現，所以要簽「保密協定」，但這個矽谷新創律師卻不知道什麼叫「保密協定」，還說要「公開」契約，難怪他會被資遣。薛瑞元表示，11月26日用選票將陳時中送進市政府，再送這個新創律師回美國當律師，回去做律師訓練。

對此，陳時中今天上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會後受訪說，他當時在參香沒有聽到這段話，他肯定薛瑞元在立法院裡面的表現有為有守，該負責的負責，面對不應該被謾罵的他也強力的反擊，這是一個公務人員的典範，對衛福部的事務官們都是很大的鼓舞。

此外，對於蔣萬安昨天稱，現在的台北就像閃亮的恆星，但卻將被黑洞給吞噬，這個黑洞裡已經吞噬3＋11真相、疫苗採購合約，還有1萬多條染疫同胞的生命等語，陳時中說，「他的目標到底是什麼？我實在聽不清楚」，就好像他在辯論時感覺到「又來了」，很多人在問這個問題會說「你煩不煩啊？」

陳時中說，一直問一直問，他就再三跟蔣萬安解釋過了，蔣應該從這些解釋裡面講不合理的地方，這才是一個對話，而不是別人跟蔣講什麼都不去考慮、去聽，換句話說，如果以這樣的作為，將來做市長，是一件蠻危險的事情，「他這樣的個性，人格的特質，是沒有辦法傾聽民意，他就會將錯就錯，市民的意見就沒有辦法得到重視。」

陳時中強調，不論是當市長或指揮官，聽得進別人的話是很重要的，不是自己抓了一個議題就一直一直打下去，這樣不對，此外，縱使當律師也是一樣，要聽得進當事人和對方的聲音，要能夠評判兩邊的聲音，做出一個價值判斷，以及最好的攻防，而不是只抓著一點，咬著就不放，這樣對其律師生涯不是好事情，對未來當市長對市民也不是好事情，一個沒有辦法傾聽民意的市長，是一個非常可怕的事情。