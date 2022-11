俄外長傳峇里島住院！印尼證實連2天檢查後離開　「健康狀況良好」

▲印尼聲稱俄國外長拉夫羅夫連續2天前往醫院做檢查,但健康沒有大礙。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)13日抵達印尼峇里島參加二十國集團(G20)峰會,卻傳出因健康問題送醫住院的消息。俄羅斯外交部發言人早前直斥相關傳言是假新聞,而印尼衛生官員則表示,拉夫羅夫已完成了2次檢查,健康無虞。

綜合法新社等外媒報導,峇里島總督透露,代表俄羅斯參加G20峰會的拉夫羅夫,在13日抵達峇里後,連續2天前往當地一家醫院進行簡單檢查,不過他隨後便離開了醫院,身體狀況良好。 印尼衛生部官員蘇納圖(Sunarto)也表示,「拉夫羅夫的健康狀況良好,他去醫院只是為了做檢查。」

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j