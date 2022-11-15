俄外長傳峇里島住院！印尼證實連2天檢查後離開　「健康狀況良好」

▲印尼聲稱俄國外長拉夫羅夫連續2天前往醫院做檢查，但健康沒有大礙。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）13日抵達印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會，卻傳出因健康問題送醫住院的消息。俄羅斯外交部發言人早前直斥相關傳言是假新聞，而印尼衛生官員則表示，拉夫羅夫已完成了2次檢查，健康無虞。

綜合法新社等外媒報導，峇里島總督透露，代表俄羅斯參加G20峰會的拉夫羅夫，在13日抵達峇里後，連續2天前往當地一家醫院進行簡單檢查，不過他隨後便離開了醫院，身體狀況良好。 印尼衛生部官員蘇納圖（Sunarto）也表示，「拉夫羅夫的健康狀況良好，他去醫院只是為了做檢查。」

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022

外媒早前曾引述印尼官員說法指出，拉夫羅夫因心臟問題被緊急送院，不過俄方卻予以否認。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）斥責相關傳言「絕對是最高程度的假新聞」，還公開了一段拉夫羅夫穿著短褲、T恤坐在戶外露台翻閱文件的影片。

拉夫羅夫則表示，西方媒體抹黑俄國政治人物健康已是屢見不鮮的政治把戲，「有關我們總統生病的報導，他們大概寫了10年。」儘管如此，峇里島最大城市登巴薩（Denpasar）的桑格拉醫院（Sanglah）發言人透露，有一名代表團成員在嚴密維安下抵達醫院，但他們無權公開這個人的身分與情況。

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