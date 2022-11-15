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美俄情報頭子土耳其會面！　談判2重點曝光

▲▼美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），與俄國對外情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）會面 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中央情報局局長伯恩斯，與俄國對外情報機構負責人納雷什金會面 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），俄國對外情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin），兩人14日在土耳其首都安卡拉會面，商討俄羅斯的核武威脅，以及美國公民在俄受到不公正地關押。

BBC報導，伯恩斯於2005年至2008年間擔任美國駐俄大使，白宮表示現為CIA局長的他此行與俄方會談，並非討論俄烏戰爭如何結束，而是向俄方表明動用核武的後果，以及戰略態勢升級的風險。

克里姆林宮表示，這次的會談是由美方倡議成行。這是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭後，美俄雙方公開會談官員層級最高的一次。

根據美國官方說法，伯恩斯此次與納雷什金會談的兩大重點之一，是克里姆林宮過去數個月不斷釋出「不排除動用核武」的訊息，美方多次強烈警告後果不堪設想，必須進行會談。

另一重點，美國女籃明星球星格林納（Brittney Griner）2月入境俄羅斯，被查出行李內有含大麻油的電子菸匣，遭俄國重判9年。她被捕後就被視為是俄羅斯與美談盤的籌碼，美國近期為了救她，向俄羅斯提出換囚計畫，一度被俄方已讀不回，但近日俄方首度證實對換囚一事保持開放態度。

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