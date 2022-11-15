民進黨拚「8+2」逆轉　一指標成勝負關鍵

▲黨內指，今年桃園市長選舉等於是「鄭文燦vs.朱立倫」的選擇。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

九合一選舉進入倒數階段，藍營喊話要拿下至少12＋2縣市，還放話稱「桃園只要政黨輪替，綠營就算崩盤了。」展現對桃園勢在必得的態度。

針對外界指「桃園是勝敗的重要指標」，民進黨黨務高層同意這樣的說法，但民進黨祕書長林錫耀則反問，民進黨在中台灣很有翻轉的可能，難道國民黨丟失了中台灣就沒事嗎？林錫耀強調，選舉的整體結果，是由選民作裁判、評論家下評論，不是哪一黨說贏就贏，「這也不是官話啦，在我們的立場，每個席次、每個縣市我們都要盡全力。」

談起桃園選情，林錫耀不諱言指出，在論文事件前，民進黨在桃園的選情穩定領先，後來不得不換將，支持者當然會有挫敗感，選情一時居於劣勢，藍營則乘勢集結，議長邱奕勝開始替國民黨候選人張善政整合、動員，現在選情真的是非常接近。

民進黨高層表示，桃園這場選舉若從政治解讀，就是「桃園人要選朱立倫，還是要選鄭文燦」。朱立倫當初不顧地方意見，硬喬張善政參選，選前最後關頭，朱也強力替張輔選；「選張善政，似乎就跟選朱立倫是同樣意涵，而投鄭運鵬，就是肯定鄭文燦過去8年」，因朱立倫、鄭文燦都曾在桃園執政，相信桃園選民會在這部分做一個評價與比較。

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