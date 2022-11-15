醉丟臉！搭小黃「不戴罩」被勸要輸贏　司機1招直接KO他

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區深夜發生街頭暴力事件！一名小黃計程車司機因為提醒乘客要戴口罩，結果引發對方3人不滿，不但在車內發生激烈拉扯，最後司機停在路邊跟對方理論，還被扯衣領推擠，最後小黃司機只好拿出辣椒水噴灑。

▲一名小黃司機因為勸乘客戴口罩，結果引發街頭暴力，他只好拿出辣椒水反抗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示這起案件發生在15日的凌晨，一名39歲的張姓計程車司機在旗楠路載到3名乘客，乘客都已經有了酒意，其中一名65歲的林姓乘客沒有戴口罩，被張姓司機規勸，其他同行的另一名70歲的陳姓乘客不滿在車內開罵還有拉扯，所以張姓計程車司機就把車停在路邊，結果雙方一下車之後，林姓乘客還動手推打司機，甚至還拉衣領，張姓司機拿出辣椒水反擊，同時打電話報警。

▲涉嫌攻擊司機的林姓乘客被噴辣椒水後，眼睛疼痛倒地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方抵達現場發現有林姓乘客因為被噴了辣椒水痛苦不堪，躺在地上。救護車抵達現場初步查看傷勢，林姓乘客眼睛疼痛、經過處置之後送醫。警方把現場其餘三個人帶回派出所了解。楠梓警方強調「現場雙方未有打架情事，經張姓司機報警請求警方到場，其中陳姓乘客因酒後泥醉，警方為了防護其自身安全，依規定實施保護管束」。同時「乘客未戴口罩部分，由本分局函請主管機關處理，並將林姓男子依社會秩序維護法移送裁處」。