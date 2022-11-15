「一堆人摸」網瘋傳投票要用這東西　醫闢謠：哪來的

▲九合一選舉11/26登場。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）



記者陳俊宏／綜合報導

選舉倒數11天，九合一選舉11/26登場，網傳要戴「一次性外科手套」投票防感染。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇認為此舉不需要，因脫手套不俐落也會染污手，一樣有感染風險，「這不知道是哪邊傳來的」。他提醒，離開投票處要立刻洗手。

姜冠宇14日在臉書分享一張LINE群組截圖，只見提醒打算去投票的人，要準備一次性外科手術手套，在投票日當天使用，「那個蓋票的筆，可不是普通的髒，一堆人摸」，手套請於投完票、踏出投票所後丟棄，不要一直戴在手上，如果能攜帶一瓶酒精噴霧更好。

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▼姜冠宇認為，一般人不需要戴手套投票。（圖／翻攝姜冠宇臉書）



對此，姜冠宇表示，這不知道是哪邊傳來的，事實上你需記的是，離開投票處「立刻洗手」，戴手套對一般人是不需要的，因為脫手套不俐落也會染污手，一樣有感染風險；戴了手套，但中間不經意觸摸眼口鼻，結果還是一樣。

姜冠宇指出，可能需要戴手套的是核對戶籍的選務人員，因為他們真的會經歷整個社區挨家挨戶的章，他們的工作量會導致乾洗手的間隙不夠；至於投票蓋的筆章，當然是會累積前面的人的觸摸，所以投票完記得乾洗手就對了。

姜冠宇建議相關單位，在有限時間，就增設單一人員在投票處出口給選民乾洗手即可，其他的措施和行政程序都是多餘的，可能也沒足夠時間金錢準備；另外，投票過程需戴好口罩，「我預期是不少有症狀但是不願意放棄投票權的，因為彼此選情都告急啊不是嗎？XD。」

▼姜冠宇說，投票完記得乾洗手。（示意圖／記者周宸亘攝）

中選會說，針對網路社群媒體群組流傳，「圈選工具太多人觸碰，投票民眾最好自備一次性外科手術手套」等各類謠言耳語，試圖影響民眾投票意願，中選會特予說明澄清，該會及各地選委會對於投票所場地消毒、動線規劃、選舉人或投票人，以及選務人員安全防護等均採取高規格防疫措施，請民眾安心投票。

中選會強調，再者，投票所工作人員對於圈選工具及圈票處等，都會定時及適時清潔消毒，選務機關定會做好選務防疫措施。中選會呼籲，請國人配合投開票所工作人員進行選務防疫措施，如請佩戴口罩始進入投票所投票、保持社交距離、進入投票所前應量測體溫並進行手部消毒等，請選舉人、投票權人放心出門投票。