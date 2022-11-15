高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

▲高虹安涉嫌詐領助理費案情升高，本刊取得吹哨者提供的25個內部祕密檔案，揭露她不只涉詐加班費，連助理薪資差額也都被要求繳回辦公室的公積金，金額逾60萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安遭控詐領立院公費助理費案連環爆，除了昨（14日）披露的13頁內帳，本刊一共取得吹哨者提供的25個內部祕密檔案，包括545筆公積金總帳的完整明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等都隨之曝光，其中有9張是由高虹安親簽的立院請領名冊，更證明高對助理每月向立院申領的薪資金額完全知情。

▲吹哨者提供的加班費請領名冊上，有高虹安親筆簽名（紅框處），代表助理每月向立院申領當月薪資（表帳）及加班費的金額，她都知情。

吹哨者指控，交叉比對這些祕檔發現，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，就連部分助理的本薪也疑似「低薪高報」，以類似內外帳的模式，向立院申報高出實際薪資的助理費，但在內帳中卻又要求部分助理把上個月所領的全額加班費，以及因浮報產生的薪資差額一起退款、上繳至辦公室公積金帳戶，再疑似將助理費挪作他用，「重點是這些虛報後的薪資單上都有她的簽名！」

本刊調查，擁有這些內帳資料的吹哨者不只一人，這些指控高虹安涉詐領助理費的資料並已陸續送交檢調機關，等待司法查明真相。

由吹哨者提供本刊的25個內部檔案，包括17名前後任公費助理連續11個月、共13頁的薪資內帳明細一份，545筆公積金總帳明細一份，薪資明細及勞健保扣繳明細共9份、17頁，另還有助理加班費每月請領名冊及加班紀錄共14份、計14頁。

▲吹哨者提供的13頁薪資內帳相當詳細，不但有表帳薪資、加班費等明細，更赫見實際薪資、實應領薪資、應退款等欄目，並指這是高虹安詐領助理費的證據。

▲吹哨者提供的25份祕檔。

其中，9張由高虹安親筆簽名的加班費請領名冊，內容清楚記載了助理的本薪及加班費金額，請領的助理都留下簽名或蓋章，下方還有高虹安的親筆簽名，代表她知情每名助理向立院申領的加班費及本薪金額，因本薪與內帳中的實際薪資有落差，這些依法應為助理薪酬的費用，卻在內帳中被要求「退款」上繳至公積金，金額至少有23筆吻合，而遭吹哨者指控，是以低薪高報方式詐領公款挪作他用。

▲本刊調查，並非每位助理都被要求上繳薪酬，僅有特定幾名助理疑被當作人頭，需將每月入帳的薪資差額跟加班費上繳至公積金（黃底處），例如李忠庭就免繳（藍底處）。

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