　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

▲▼【獨家】【虹安祕帳連環爆】不只13頁內帳　25祕檔揭高虹安親簽虛報薪資單。（圖／記者葉國吏攝）

▲高虹安涉嫌詐領助理費案情升高，本刊取得吹哨者提供的25個內部祕密檔案，揭露她不只涉詐加班費，連助理薪資差額也都被要求繳回辦公室的公積金，金額逾60萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安遭控詐領立院公費助理費案連環爆，除了昨（14日）披露的13頁內帳，本刊一共取得吹哨者提供的25個內部祕密檔案，包括545筆公積金總帳的完整明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等都隨之曝光，其中有9張是由高虹安親簽的立院請領名冊，更證明高對助理每月向立院申領的薪資金額完全知情。

▲▼【獨家】【虹安祕帳連環爆】不只13頁內帳　25祕檔揭高虹安親簽虛報薪資單。（圖／記者葉國吏攝）

▲吹哨者提供的加班費請領名冊上，有高虹安親筆簽名（紅框處），代表助理每月向立院申領當月薪資（表帳）及加班費的金額，她都知情。

吹哨者指控，交叉比對這些祕檔發現，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，就連部分助理的本薪也疑似「低薪高報」，以類似內外帳的模式，向立院申報高出實際薪資的助理費，但在內帳中卻又要求部分助理把上個月所領的全額加班費，以及因浮報產生的薪資差額一起退款、上繳至辦公室公積金帳戶，再疑似將助理費挪作他用，「重點是這些虛報後的薪資單上都有她的簽名！」

本刊調查，擁有這些內帳資料的吹哨者不只一人，這些指控高虹安涉詐領助理費的資料並已陸續送交檢調機關，等待司法查明真相。

由吹哨者提供本刊的25個內部檔案，包括17名前後任公費助理連續11個月、共13頁的薪資內帳明細一份，545筆公積金總帳明細一份，薪資明細及勞健保扣繳明細共9份、17頁，另還有助理加班費每月請領名冊及加班紀錄共14份、計14頁。

▲▼【獨家】【虹安祕帳連環爆】不只13頁內帳　25祕檔揭高虹安親簽虛報薪資單。（圖／記者葉國吏攝）

▲吹哨者提供的13頁薪資內帳相當詳細，不但有表帳薪資、加班費等明細，更赫見實際薪資、實應領薪資、應退款等欄目，並指這是高虹安詐領助理費的證據。

▲▼【獨家】【虹安祕帳連環爆】不只13頁內帳　25祕檔揭高虹安親簽虛報薪資單。（圖／記者葉國吏攝）

▲吹哨者提供的25份祕檔。

其中，9張由高虹安親筆簽名的加班費請領名冊，內容清楚記載了助理的本薪及加班費金額，請領的助理都留下簽名或蓋章，下方還有高虹安的親筆簽名，代表她知情每名助理向立院申領的加班費及本薪金額，因本薪與內帳中的實際薪資有落差，這些依法應為助理薪酬的費用，卻在內帳中被要求「退款」上繳至公積金，金額至少有23筆吻合，而遭吹哨者指控，是以低薪高報方式詐領公款挪作他用。

▲▼【獨家】【虹安祕帳連環爆】不只13頁內帳　25祕檔揭高虹安親簽虛報薪資單。（圖／記者葉國吏攝）

▲本刊調查，並非每位助理都被要求上繳薪酬，僅有特定幾名助理疑被當作人頭，需將每月入帳的薪資差額跟加班費上繳至公積金（黃底處），例如李忠庭就免繳（藍底處）。

更多鏡週刊報導
【全文】25祕檔全公開　親簽請領名冊　高虹安A助理費鐵證曝光
【虹安祕帳連環爆1】高虹安辯詞曝3大漏洞　涉貪關鍵全避談
【虹安祕帳連環爆2】立院用印文件揭內帳非虛構　吹哨者1句話嗆高虹安

 

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
桃園誦經師父強拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」頭髮散亂
正妹參選里長推「總統級」政見！招商迪士尼、強制丈夫行房都上榜
勇士客場0勝7敗恐衛冕無望　灣區迷怒吼「交易柯瑞」
北市封關民調！蔣萬安36%領先、黃珊珊27%、陳時中20%
清晨15.5℃！今明雨區擴大　變天地區曝
快訊／桃園市里長候選人突過世！　選舉如期舉行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」　民進黨只有他被看好

民進黨拚「8+2」逆轉　一指標成勝負關鍵

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

北市封關民調！蔣萬安36%領先、黃珊珊27%、陳時中20%

館長開嗆「韓粉名嘴」：想贊助魔獸球隊　準備幾百萬可以幫牽線

正妹參選里長推「總統級」政見！招商迪士尼、強制丈夫行房都上榜

學者蒙志成解讀拜習會：習近平想重回2013年「新型大國關係」

快訊／桃園市里長候選人突過世！　選舉如期舉行

柯志恩驚吐真心話「去了了」！陣營發222字滅火

綠營最強母雞！陳其邁難分身派他代打　「陳小邁」坐鎮黃偵琳總部

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

蕾菈慶生喝掛「下樓失足險摔」！　被老公一路扛回民宿：好猛

學生帥氣跳高誤踢竿子　狠砸老師臉上全場爆笑

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」　民進黨只有他被看好

民進黨拚「8+2」逆轉　一指標成勝負關鍵

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

北市封關民調！蔣萬安36%領先、黃珊珊27%、陳時中20%

館長開嗆「韓粉名嘴」：想贊助魔獸球隊　準備幾百萬可以幫牽線

正妹參選里長推「總統級」政見！招商迪士尼、強制丈夫行房都上榜

學者蒙志成解讀拜習會：習近平想重回2013年「新型大國關係」

快訊／桃園市里長候選人突過世！　選舉如期舉行

柯志恩驚吐真心話「去了了」！陣營發222字滅火

綠營最強母雞！陳其邁難分身派他代打　「陳小邁」坐鎮黃偵琳總部

烏克蘭：與俄重啟和談首要條件　恢復領土完整

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」　民進黨只有他被看好

富邦「慘賠80多億」踩雷　急甩哈爾濱銀行

星二代們熱戀ing！高雋雅影廳約會緊勾手　林禹護女友獨身對談超穩重

民進黨拚「8+2」逆轉　一指標成勝負關鍵

美國女兒變高雄人！車禍重傷奪走一切　媽哽咽飛來台

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播　嘆：其他通告也沒有

帝寶管委會爆爆黑箱　「每年8000萬管理費」成肥肉

走訪神秘的「裡冷林道」再回旅館做SPA　冬天住虹夕諾雅谷關太過癮

百官商涉88會所「內湖也有69會所」　警曝2種人才能去

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

政治熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

館長嗆名嘴：想投資魔獸　準備幾百萬

學者蒙志成：習近平想重回2013年「新型大國關係」

府回拜習會：欣見美反對破壞台海和平

拜習會「美國反對中國對台侵略」　外交部：肯定並感謝

阿美族志願軍告別式　烏國民眾出席

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

快訊／徐巧芯臉書「滿血復活」！　官方道歉了

「陳小邁」坐鎮黃偵琳總部

薛瑞元罵網友「見到鬼了」　陳時中：新任金句指揮官

更多熱門

相關新聞

帝寶管委會爆爆黑箱　「每年8000萬管理費」成肥肉

帝寶管委會爆爆黑箱　「每年8000萬管理費」成肥肉

位於台北市仁愛路的宏盛帝寶社區，因吸引許多富商名流購屋入住，被視為全台豪宅指標，不料卻有住戶向本刊投訴，指管委會不僅採購公設家具時帳目不清，連耶誕、春節擺飾等可以重複使用的器具，11年來竟花了2千多萬元，質疑有從中牟利之嫌；今年更因撤換物業公司及外牆翻修工程，頻遭廠商提告，使整個社區烏煙瘴氣，讓住戶相當不滿，希望其他名人住戶能出面一同監督管委會。

網瘋傳投票要用這東西　醫闢謠：哪來的

網瘋傳投票要用這東西　醫闢謠：哪來的

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

即／桃市里長候選人突過世！

即／桃市里長候選人突過世！

關鍵字：

鏡週刊2022九合一大選2022新竹市長高虹安

讀者迴響

熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

FTX破產台灣逾50萬人受害！　財長：可列財產交易損失抵稅

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

女生「常做3件事」害陰道狂感染！美女醫：裡面不需要洗

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面