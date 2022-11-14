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外交部：25歲阿美族志願軍告別式　數百烏克蘭民眾出席

▲▼曾聖光告別式將於當地時14日下午2時於烏克蘭立維夫的教堂舉行。（圖／翻攝自Facebook／Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»）

▲曾聖光告別式將於當地時14日下午2時於烏克蘭立維夫的教堂舉行。（圖／翻攝自Facebook／Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»）

記者呂晏慈／台北報導

花蓮25歲阿美族青年曾聖光，今年6月赴烏克蘭擔任志願軍，近日傳出戰死沙場悲訊。外交部14日晚間表示，我國曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，烏克蘭軍方於今日在烏國西部利沃夫市（Lviv）舉辦追思儀式，在確保家屬安全無虞情況下，由我國相關駐處同仁陪同前往參加，場面哀戚隆重，烏克蘭民眾數百人自動出席，顯示烏國人民對曾姓國人的感念。

外交部表示，曾君罹難消息傳出後，我國政府與人民、在台烏克蘭僑民社群，及烏克蘭各界友人均至感震驚與不捨，外交部在第一時間即向家屬表達深切哀悼，並表達政府將繼續提供一切必要協助，外交部另透過各方管道迅速與烏國相關單位取得聯繫，確保曾姓義勇軍的遺體獲得妥善安置。

外交部稱，為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，外交部於11月7日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於同日晚間搭機前往東歐鄰近國家，家屬抵達鄰國後，駐館隨即向家屬簡報不同規劃方案，並依據家屬的意願進行後續處理，期間外交部也持續與烏國有關單位保持密切聯繫，協助家屬迅速取得赴烏簽證，並協調遺體運送、告別式辦理方式等事宜。

外交部強調，對於曾姓國人在烏克蘭前線英勇作戰、犠牲生命，外交部表達最誠摯的哀悼，同時為其協助烏國人民捍衛自由民主的堅毅精神表達敬意，外交部將持續全力協助家屬完成後續所有手續，陪同走過最艱困的哀傷時刻，同時祈禱罹難戰士的英靈早日返國安息，相關後續處理結果，外交部將再適時對外說明。

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