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快訊／掃街驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩認了：講的是事實

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩14日晚間在大旗美地區進行車隊掃街拜票，期間與國民黨立委江啟臣談藍營選情，似乎沒注意到麥克風還開著，驚吐「20年沒執政，攏去了了」真心話。她今天受訪時承認，「過去國民黨對於高雄的經營，相對北部來說，的確整個配置上都是比較弱，完全是靠議員在地方經營、自己扎根，這是國民黨要深自檢討的，我講的是事實。」

昨晚在車隊行進期間，江啟臣回憶起過往，突然說了一句「這裡（美濃）以前都藍的餒！」柯志恩一聽搖頭感慨「現在全部都……」隨後停頓幾秒後表示「所以你看要怎麼辦？真的是……這是以前最藍的地方，現在這樣……。」，「（以前）原住民也都是藍的，現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了（台語）……」。

▲▼柯志恩掃街直播忘關麥克風　驚吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）

▲柯志恩掃街直播忘關麥克風　驚吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）

她今天被問及此事說，她在10/30大榮高中造勢時，就跟公眾及黨主席朱立倫公開講說，過去國民黨對於南部經營沒有那麼多積極，所以從她開始真的是要經營南部，這是事實。

▲▼柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩認了過去國民黨不重視高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於為何脫口而出真心話，柯志恩說，她跟江啟臣本來就很熟，那時從茂林回來，深深感受到我們沒有資源、沒有人力，在地方經營上有非常多需要努力的空間，昨天是有感而發。「過去大家真的是屬於藍營基本盤，現在在資源不對等的狀況下，的確有非常大的努力空間。」

有綠營候選人對此開酸說，這是因為國民黨過去都不重視高雄，柯志恩也罕見同意，「我們承認啊，我10/30就公開承認，過去國民黨對於高雄的經營上，相對北部來說，的確整個配置上都是比較弱，都完全是靠議員在地方經營、自己扎根，這是國民黨要深自檢討的，我講的是事實。」

▲柯志恩14日晚間在美濃廟口開講，江啓臣也到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩14日晚間在美濃廟口開講，江啓臣也到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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