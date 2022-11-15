台灣企業銳元遭美制裁　外交部：經濟部業管範圍

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務院、財政部14日對俄羅斯的軍事供應鏈祭出最新一波制裁，其中包括法國、瑞士的實體與個人，以及台灣銳元科技公司（Sharp Edge Engineering Inc.）。對此，外交部發言人歐江安15日在例行記者會回應，這屬於經濟部業管範圍，若有需要外交部協助，會配合辦理。

美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）昨天再度對俄國軍事供應鏈祭出制裁，其中包括14名個人與28個實體，並將8架飛機列為封鎖財產，位於台北市內湖的銳元科技有限公司也入列，該公司成立於2016年12月13日，主要從事電子零組件批發。

對此，歐江安今天答覆媒體提問表示，台灣做為國際民主陣營負責任的成員國家，對俄羅斯違反聯合國憲章入侵烏克蘭一事，我國配合國際社會的決議，於今年2月25日宣布加入對俄羅斯經濟制裁，經濟部也於3月1日對「瓦聖納協議」規範出口俄羅斯產品從嚴審查，並於4月6日公布「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，擴大對俄羅斯的出口管制。

歐江安指出，有關我國科技公司有無違反規定對俄羅斯供應軍事貨品的相關調查，屬於經濟部業管範圍，如果國內主政機關有需外交部協助之處，外交部會配合辦理，以落實國際制裁俄羅斯的相關措施。