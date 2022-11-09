診所嘿咻已婚醫傳裸照音檔　護理師小三辯「心靈空虛」判賠50萬

▲已婚醫生勾搭護理師遭正宮求償120萬，小三竟辯「一時心靈空虛」求輕判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名人妻指控擔任診所醫師的丈夫外遇護理師，2人不僅在診所大膽親熱，還傳送裸照、嘿咻聲檔調情，人妻得知後瞬間爆瘦、掉髮，向小三求償120萬元；小三雖稱當時正遭受前夫家暴，心靈空虛下才會鑄成大錯，台南地院仍判賠50萬元。

人妻主張，與丈夫阿威（化名）自2009年結婚，婚後育有3子，沒想到她卻在2021年10月間發現阿威外遇同在診所工作的護理師，2人每天聊天聊到半夜，相約出遊、爬山，使人妻瞬間爆瘦、掉髮，極度痛苦，但阿威簽下「保證書」，保證若再發生性行為，同意無條件離婚，她為了家庭圓滿，答應繼續維持婚姻。

然而，人妻又抓到阿威與小三仍繼續交往、發生關係，阿威這次同樣認錯，發誓不會再犯，決定回歸家庭，但人妻此次不願再傻傻相信，決定向小三提告求償120萬元，並提出2人對話紀錄，小三經常傳送裸照、做愛呻吟聲檔勾引阿威，提醒他要刪除聊天紀錄、關定位等等。

小三坦承外遇，卻稱過去曾遭前夫家暴，在身心俱疲下，正好阿威在旁關懷陪伴，讓她產生依賴感，而未拒絕阿威的追求答應交往，事後她也深感懊悔，深切自責，尤其對正宮最為愧疚。起初她並沒有意圖要破壞他人家庭，只是因當時心靈空虛，一時迷惘鑄成錯誤，請求酌減精神慰撫金。

法院勘驗正宮提出的證據，認定小三確實與阿威交往並發生性關係，侵害正宮配偶權，判決賠償50萬元為適當。