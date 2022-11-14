蔡適應踢爆：二信中學寄信給校友推薦謝國樑　動員參加大造勢

▲謝國樑與蔡適應。（圖／合成照／記者林敬旻攝、記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應14日質疑，最近接獲許多民眾陳情，很多基隆二信中學的校友收到二信校長、二信中學董事長謝修平，也就是國民黨基隆市長候選人謝國樑的父親所寫給校友的信，內容不只大力推薦市長候選人謝國樑，還邀請全體校友參加謝國樑的動員大造勢活動。

▲許多二信校友收到謝國樑動員的信函。（圖／蔡適應辦公室提供）

蔡適應批評，《教育基本法》規定「教育應本中立原則。 學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動」；他質疑，謝國樑不是號稱最懂法律嗎？甚至有師生抱怨，居然還有老師打電話，一個一個打電話給學生，支持謝國樑、並參加他的造勢活動，怎麼可以要求老師做這樣的行為？

蔡適應質疑，二信這一封信的寄件地址標註「信四路30號」與謝家的地址，請問這是透過謝國樑的選戰支出花費，還是學校的公帑？整個過程，謝國樑知法犯法，很明顯利用學校資料，還要求學校老師做動員，許多老師都很無奈，但大家卻沒有辦法，呼籲謝家不要再用這樣的手伸入學校的教育，「如果在選舉就這樣，哪讓他選上之後，又會將基隆市政如何的公私不分呢？」

此外，民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，學校應該有責任保護校友的個資、學校也應該維持中立，而且這封信的寄件地址卻是基隆謝家的地址，跟董事會、校友會一點關係都沒有，把校友資料拿來作為寄發推薦信、邀請函，這樣公器私用、明顯違反個資相關規定，還沒當選，就把學校資料這樣搞，若讓謝國樑當選，謝姓家族在基隆就會如法泡製，讓基隆行政機關違反中立，民進黨團要求謝國樑，說清楚講明白。