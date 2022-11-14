政見會提林佳龍口誤「十三行變十四行」　侯友宜：來久了就會了

▲侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

尋求連任的新北市長侯友宜今（14日）在公辦政見會上，表示自己是用包容、體諒心情來看中央跟地方關係，就像對手林佳龍突來到新北要選舉，他也是正向看待，儘管林把十三行講成「十四行」，這就是口誤，他覺得這都不重要，因為來久了就會了。

新北市長公辦電視政見會第二階段，發問人、中國時報記者葉書宏提問，新北市近400萬人口，市民相當關心重大建設，以淡北道路、捷運汐東線來說，雖通過環評，但還是「虛線」；而行政院長曾號稱100天可以解決板橋特專三問題，但目前這塊地仍是全國最貴停車場，很多問題都在中央職權，例如新北統籌分配稅款是六都最低，侯友宜要如何突破困境？

侯友宜表示，他都是用包容、體諒心情來看中央跟地方關係，就像林佳龍突來到新北要選舉，他也是正向看待，把林當成可敬對手，儘管林很多講出來的話，例如把十三行變「十四行」，鴨母港講成在板橋，但他覺得這都不重要，來新北就是想愛新北，絕對不會說為什麼會講錯，這就是口誤嘛，來久了就會了。

侯友宜說，選舉是一時，過了就可以團結一起；《財劃法》在中央手裡，很多資源都在中央手裡，金錢的分配在於中央要給誰或不給誰，「當然我在新北我希望要的更多，或新北能不能給我更多資源」，光一個《財劃法》，行政院長蘇貞昌也講很多年了，他也未因此沒批評蘇；至於交通建設不管分配多寡，他也永遠心存感謝，只要有人給予幫忙，他都感謝。

「我從來都用正向來看待對方，我不會去惡意批評大家。」 侯友宜提及，就像林佳龍在政見會上說的，新北汐東線是林主持的，大家把事情解決了，林付出的部分，他都心存感恩，只有用感恩的心情，台灣才會更好；另外林口交流道匝道一直沒辦法解決，他也拜託林一起幫忙，他都心存感謝。

侯友宜又說，之前他提1280月票不了了之，現在又有人提1200，他也沒多大意見，只要財政能夠務實就好；中央掌控的統籌分配稅款，這些資源都是人民的納稅錢，不是誰給誰，大家都要珍惜這一分錢，好好做事情，用在刀口上，所以中央跟地方一定要同心齊力，好好做事。