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高虹安被爆浮報助理費　柯文哲：路上撿張紙稱貪污也要辯護？

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理爭議延燒，週刊14日再爆吹哨者提供的11個月薪資明細，發現多名助理出現「低薪高報」的薪資差額，且差額繳回公積金帳戶再挪作他用，男友李忠庭則免上繳。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，要指控他人也得先拿出證據，如果今天在馬路上撿一張紙稱「柯文哲貪污」，難道他也要為自己辯護嗎？

▲▼市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲市長柯文哲、副市長彭振聲出席「尼莎颱風挾強降雨致災損精進檢討記者會」。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲14日上午出席「尼莎颱風挾強降雨致災損精進檢討記者會」，會後接受媒體訪問。針對高虹安與鴻海集團創辦人郭台銘影片是否合成的爭議，郭台銘13日晚間發文回應是他授權，柯文哲說，郭台銘做事一定有分寸，郭台銘已經有說明，影片是有拿到授權，用術語來講，就是已經拿到「原廠授權書」了，至於外面要怎麼批評與解讀，則是外面的事情。

針對高虹安助理費爭議延燒，柯文哲提及，高虹安競選過程真的會變成台灣教科書的案例，「沒有人打成這樣子，每打一個，她提出證明為自己辯護後，再換一個打。」從辛辛那提大學論文、補習班才上台大、入北一女是特權等指控，「今天要指控人家，也要先拿出證據，你今天去馬路上撿一張紙上說『柯文哲貪污』，那我需要為自己清白辯護嗎？」

柯文哲強調，打過頭會引起台灣人民反感，要指控別人的人，就拿出證據去檢調報案，包括國民黨台北市議員徐巧芯要告側翼也是直接到警察局報案，「高虹安有跟我抱怨，這場選舉到現在為止，她每天根本沒辦法與市民講政見，也沒辦法做政策說明，每天花時間證明自己清白。」 

▲▼市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

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