快訊／幫蘇清泉站台倒戈？　蘇震清大聲喊冤：我最愛的是民進黨

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數不到兩周就要投票，近日無黨籍立委蘇震清公開為國民黨屏東縣長候選人蘇清泉站台，被評為「屏東縣綠營選情第1張倒下的骨牌」，對此，蘇震清14日表示，他當然支持民進黨提名的縣長候選人，他最愛的還是民進黨，至於昨天喊出「選出新好縣長」是前縣長蘇嘉全過去的競選口號，希望鄉親用大智慧選出有未來願景的「新好縣長」。

▲蘇震清今天開記者會大聲否認倒戈。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

根據《風傳媒》報導，13日上午，蘇震清公開向屏東鄉親推薦蘇清泉，「大家要機會給他，他要拜託大家要好好地想，要選1個什麼樣的屏東縣未來新好縣長，這個縣長要帶動屏東未來4年發展，真的很重要，剛剛蘇清泉院長講的都是實話，跟他做一起同事期間，天天一起在高鐵上班的不是看到他蘇震清阿忠，就是看到蘇清泉院長。」

對此，蘇震清今天下午在立法院舉行記者會表示，針對昨天還有今天很多媒體報導指，蘇震清在屏東縣長選舉支持蘇清泉，「那是不正確的」，民進黨從2000年開始栽培自己，這一點他永遠記在心上，雖然現在暫時退出最愛的民進黨，但民進黨永遠是他的最愛，等到司法還他清白後，未來也會以「清白之身」回到民進黨，強調他支持民進黨提名的候選人，這點無庸置疑。

蘇震清說，昨天是非常好的日子，有很多村長、鄉民代表競選總部成立，昨天他在競選場合外面聽到蘇清泉在台上稱讚蘇震清，地方人士提醒應該「禮尚往來」稱讚幾句，因此才有媒體報導的內容發生。他強調，「我支持我們民進黨屏東縣黨部提名縣長的人選」，昨天是基於禮貌情誼講幾句讚美的話，不需過度解讀，希望屏東縣長之爭是君子之爭，且身為無黨籍立委，必須參加很多行程、碰到不同黨籍的候選人，但他永遠永遠最愛民進黨。