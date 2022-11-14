陳時中批對手：用往生者蹭聲量　撕裂台灣「選贏又怎麼樣？」

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中14日表示，對手因擔心防疫期間政府與民眾產生強大信任，選贏會有困難，所以要摧毀防疫成績，「站在往生者身上來蹭聲量，不斷的打擊我們的信任」；但他不能打回去，否則台灣就被撕裂，「那大家也問我說，『那這樣選輸怎麼辦呢？』但是如果你破壞了它、踐踏了它，選贏又怎麼樣呢？」

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日舉行「每日一挺」海外學者、女性學者挺阿中記者會，約20位海內外研究者、學界巨擘出席力挺陳時中。

陳時中致詞時表示，台灣防疫的成功是立基於信任，疫情這段時間，防疫能夠成功就是因為信任，因為政府與民眾建立信任關係，民眾與民眾之間也有信任，所以能夠成功抗疫，但因為選舉的關係，對手要從根本上去摧毀這股強大的信任基礎，摧毀防疫成績，打擊彼此的信任，然而，在辯論會之後，對手發現這樣的策略不見得有效，因此又開始進行人格的毀滅戰，但陳時中強調，選舉是一時的，國家才是永遠的，不能因為這個選舉，就用仇恨來破壞信任。

陳時中也說，「如果我們也用這種方式在打選戰，那台灣社會就會被撕裂，但今天出來選舉，是想替台灣、替台北做事情。也有人問，如果因此選輸了怎麼辦？陳時中也說，如果用仇恨來打選戰，但破壞、踐踏了這個城市，選贏又有什麼用？」因此，陳表示，不要仇恨，但選擇要堅定，觀念要堅定，因為仇恨對方是沒有用的，不要在自己的土地上打自己人，強調選戰最後關頭，集中力量，支持正確的方向，讓他能夠替台北、替台灣做一些事情。

此外，玉山學者、加州大學聖地牙哥分校教授杜武青表示，台灣在防疫上的超前部署，和美國的狀況是天差地遠，而能有這樣的防疫成績，他認為最重要的關鍵就是「信任」，無論是疫情的狀況、罹病的風險等，都讓人民能夠信任政府的防疫措施，讓人民團結一致，台灣抗疫的成功，是2300萬人民與政府共同合作、配合的成果。

杜武青表示，陳時中有很好的領導能力、也有解決問題的能力，從當時的記者會，就可以看到陳時中的高EQ，還有穩健、務實的個性，也看到陳時中提出許多政見，他期待一位能夠與中央密切配合的市長來實現這些政見，替市民爭取更多福利和建設，相信在陳時中的領導下，能讓世界看到台北、進而看見台灣。

中央研究院研究員張瑛芝也說，守護台灣人民第一線的科學家、或是研究疫苗的專家，這些努力都不容抹滅；科學上注重辯證，互相批評也沒有問題，但莫名其妙的抹黑、謠言，污衊了努力工作的人，她認為這個社會不能容忍。

肝臟研究權威、中央研究院院士廖運範則是這次海內外學者挺阿中連署活動的發起人，廖表示，選舉開始之後，有許多抹黑、惡質的聲音，因此他自發地與總統府資政、慈濟大學名譽校長李明亮擔任召集人，發起「陳時中擔任台北市長」的連署，希望學術界的朋友們一起來力挺阿中，而活動發起後不到10天，就有超過1000人連署、海內外近9個國家的專家學者都相當支持，因為他們都期待陳時中能夠來領導停滯已久的台北，用他的能力來改變這個城市，海內外學者將會在本周六舉辦誓師大會，用行動展現支持，讓陳時中來改變台北。

今天記者會出席名單包括：包括中央研究院院士廖運範、中央研究院基因體研究中心研究員張瑛芝、國立台灣大學教授周婉窈、國立台灣大學退休教授鄭玉娟、國立台灣師範大學副教授莊佳穎、國立台灣師範大學教授洪姮娥、國家教育研究院原住民族教育研究中心助理研究員Ciwas Pawan（吉娃思巴萬）、台北教育大學退休副教授林慧瑜、中國醫藥大學教授陳秋瑩、文化大學副教授陳慧蓉、台北醫學大學前副校長盧美秀、國立陽明大學退休教授魏玎玲、玉山學者杜武青、美國紐約市立大學退休教授李弘祺、美國國家航空暨太空總署太空中心資深研究員郭正光、美國紐澤西州西東大學外科臨床副教授蔡榮聰。