▲林于翔參選玉山里里長，林政賢期勉同理心服務里民

▲林于翔參選玉山里里長，林政賢為他披上參選綵帶，期勉他秉以同理心服務里民。（圖／林于翔服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區玉山里里長候選人林于翔、13日成立競選服務處。由於林于翔長年參與國民黨黨務改革推動，並擔任市議員林政賢辦公室主任，雖是同額競選，已是準里長，但林政賢親自為他披上參選綵帶，期勉他秉以同理心服務里民，讓玉山里民有幸福感和光榮感。

林于翔說：林政賢議員是我的人生導師，在他身邊學習奉獻，學習圓融，學習以和為貴，從議員助理到辦公室主任，學習到溝通、協調和為民服務的眉角，對於參選里長，收到各方的祝福，讓他內心無比感動，也希望玉山里民全力支持認真做事，用心服務的林政賢高票當選，順利連任。

林于翔雖年紀輕，但職涯經歷豐富，曾做過鎖螺絲工、賣過菜、也擺過夜市、早市、補習班任教多年，並擔任過黨主席洪秀柱的發言人，他說許多年青人聽到國民黨很不以為然，但他愛臺灣，深信致力改革的國民黨，會更貼近民意。

林于翔表示，桃園區玉山里人口近5500人、2500餘戶，是一個狹長的里，有市區的繁華、工業區的車水馬龍、郊區的寧靜，有市區常見交通的問題、有工業區常見的用電問題，有郊區的除草、清溝的需求，是桃園的縮影。未來他將成立玉山學堂：成立長青班、歌唱班、舞蹈班，打造樂齡玉山。成立巡守隊，打造治安玉山。規劃親子活動，打造共榮玉山。加強環境清潔，打造環境玉山。爭取規劃設置活動可場館之規劃與設計，打造場館玉山。善用群組、社群與里民聯繫，打造智慧玉山。

包括：市議員林政賢、陳美梅、市議員候選人張碩芳、國民黨前黨主席洪秀柱、前桃園縣長吳志揚、前桃園市民代表會主席游財登、前泰山里長柳楷書、里長聯誼會總會長吳宏泰、泰山里長游輝居、中德里蔡秀星里長、文化里歐陽瀚里長、萬壽里張桃、文中里長陳武卿、檜樂里長候選人黃天送、長德里長候選人雷淑華、永安里長候選人林昌立、中泰里長候選人曹禎富等到場祝賀。