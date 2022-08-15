桃園市政顧問多達537人　議員林政賢建議參考台中做法

▲市議員林政賢關切市政顧問的任期及對市政的建言。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會15日進行秘書處以及農業局工作報告，國民黨籍市議員林政賢關切市政顧問的任期及對市政的建言，無意間揪出獲市長鄭文燦聘任的市政顧問537位，相較於朱立倫和吳志揚擔任縣長時，分別聘任的61位和185位市政顧問人數，倍增很多。

林政賢說，根據「桃園市政府市政顧問遴聘要點」指出「市政顧問任期為兩年。但不得逾市長任期，並於市長任期屆滿時當然終止。」而，桃園市政府在111年5月31日前，重新遴聘了537位市政顧問，質疑有酬庸意味，且537位的市政顧問非常多。

林政賢說，重新遴聘的市政顧問，任期雖即將到任，為了讓該些市政顧問發揮市政建言的效益，建議應參考台中市政府的市政顧問的設置，分成民政、財政、經濟、教育、交通、建設…等20組，每組都會有一次分組開會，這樣也比較有效益避免讓人覺得有酬庸的之感。

據地方人士指出，桃園市升格後，民進黨從中央到地方完全執政，不儘市政顧問倍增，地方上企業龍頭、社團領導人、卸任縣議員、鄉鎮市民代表、主席，除了納為市政顧問，也會依企業大小、地方影響力及政黨傾向，獲聘總統府或行政院顧問。