桃園首處銀髮人才服務據點開張　助中高齡族群重返職場

▲桃園銀髮人才服務據點開張。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」、5日於中路一號社會住宅開幕。市議員林政賢於出席活動指出，他在2020定期大會提案，建請市府推動「中高齡人力銀行」，受到重視，肯定設置桃園市首處銀髮人才服務據點，針對55歲以上中高齡的市民朋友，由專屬的就服員提供一對一就業媒合服務，幫助中高齡族群重返職場。

▲市議員林政賢肯定設置桃園市首處銀髮人才服務據點，助中高齡就業。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長李憲明表示，目前桃園有42萬名中高齡勞動力，市府每年媒合就業人數逾2萬人次，持續鼓勵中高齡及已退休族群重回勞動市場，今（2022）年上半年桃園中高齡失業率降至1.9%，為全國最低。期盼透過桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」，就近提供中高齡族群個別化求職服務，協助就業媒合、職涯諮商、履歷健診及辦理就業促進活動等；此外，針對企業端也提供求才諮詢、職缺開發、合作辦理職場體驗及徵才活動等服務。

▲桃園市首處銀髮人才服務據點，位於中路一號社會住宅。（圖／市府提供）

市府除了銀髮人才服務據點的媒合服務外，也搭配「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，凡設籍本市且年滿50歲已退休或未就業者，經媒合後穩定就業滿3個月，每人可領取1萬元就業獎勵金，鼓勵中高齡勞工就業，歡迎有需求的市民朋友多加運用據點，達到「人盡其才」的目標。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，在高齡化及少子化的挑戰下，台灣勞動力缺口日益擴大，將使國家產業及經濟發展受衝擊，而2020年12月施行的《中高齡者及高齡者就業促進法》，旨在服務及穩定中高齡及高齡族群就業，並協助其續留職場。其中，勞動部先以多項計畫改善當前職場環境，穩定中高齡者就業，並針對受景氣或產業結構轉變而失業者，提出促進就業計畫；同時，勞動部進一步與地方政府合作，因應退休後再就業的勞工，推出8項相關計畫，成功讓中高齡勞參率達65.46%、高齡勞參率達9.56%。

蔡署長指出，年齡對於勞動就業者而言並非主要因素，且產業缺工問題嚴峻，對於中高齡勞動力有其需求，因此希望透過桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」的成立，讓轄區內有工作需求者善用相關就業計畫，並預計在今年底全國將成立12個銀髮人才服務據點，明（2022）年22個縣市均普設據點，達到一縣市一據點的目標。