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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃捷資本額30億...虧損逾34億　藍營議員飆：虧掉一個資本額！

▲桃捷資本額30億，議員揭：累計虧損逾34億

▲市議員林政賢關切桃捷、桃園航空城公司營運。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會2日進行桃園捷運公司以及桃園航空城公司工作報告，市議員林政賢針對桃園捷運公司虧損、亞洲．矽谷創新研發中心7次流標情事，提出質詢表示，桃園捷運公司資本額30億，但迄今年7月為止，累積虧損高達34億1701萬餘元，質疑營運資金及資本額已全部虧光，也因此被桃園審計處關切。

對此，桃捷公司表示，短期內借款暫時無虞可以因應，但長期有增資之必要，北北桃三市也研議增資，將請中央入股。

另外，林政賢也指出，根據桃園審計處查核，亞洲．矽谷創新研發中心建設案，預估投資開發金額達46億8,912萬餘元，由桃園航空城公司逐年編列預算辦理，並自行籌措建設經費，109年以基地用地向銀行辦理融資貸款46億7,600萬元，貸款期限5年，但歷經7次流標，仍然未能招標出去，林政賢質疑成效。

▲桃捷資本額30億，議員揭：累計虧損逾34億

▲機捷營運後不久，遇到百年疫情。（圖／ET資料照）

桃園航空城公司董事長陳錫禎表示，將重新檢討與重新調整，預計9月底前上網公告招標，一切都在預算範圍內。由於，桃園捷運和桃園航空城公司營運狀況不佳，在疫情期間，百工百業經營艱困之際，工作報告中亦引發多名市議員關切，兩公司經營管理者的薪資？據指出，桃園捷運公司董事長、總經理月薪16萬；桃園航空城公司董事長和總經理月薪分別是13萬及12萬。

桃園捷運係由機場捷運沿線所經的三市，包括：桃園市、新北市及台北市的市政府所共同投資設立，而負責營運之機場捷運系統是於106年3月正式營運通車，服務範圍自A1台北車站至桃園中壢A21環北站。疫情發生以來，因出國旅客銳減，導致營運雪上加霜。

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