天氣好不好 我都會去找你！為了「一個男孩」大咖韓星朴敏英來了

圖、文／ONE BOY提供

曾經演出《城市獵人》、《天氣好的話，我會去找你》、《金秘書為何那樣》、《氣象廳的人們》、 到今年度的 《月水金火木土》等知名韓劇的韓國大咖演員－朴敏英，這次真的從韓國來台灣找「一個男孩」了！

ONE BOY最新衝鋒衣代言人－朴敏英，將於近日強勢登台，她的到來將為ONE BOY帶來一個韓風十足的冬季。看著朴敏英著穿潔白的羽絨棉款衝鋒衣，在問候影片用親切的中文向台灣粉絲問候，甜美溫暖的形象讓整個冬季都溫暖了起來。擁有豐富韓國演藝資歷、並演出多齣爆款韓劇的朴敏英，對於這次代言台灣國民品牌ONE BOY深感榮幸，並坦言對於ONE BOY的品牌認可與最佳品質喜愛：舒適好穿又漂亮，近百的顏色選擇也讓人愛不釋手。

朴敏英：能夠和這麼好的品牌合作，真的很高興、又很愉快！請大家多多支持！

ONE BOY是台灣首屈一指的機能服飾品牌，明星商品「衝鋒衣」更是創下賣出多座台北101高度，是ONE BOY極具代表性的商品。ONE BOY以高標通過各項機能數據檢測，再以平易近人的價格，達到人手好幾件；在台灣平均每十人就有一人穿著ONE BOY的服飾 ! 產品的熱銷深得國人支持，也證明了品牌已是台灣人 NO.1的選擇！

今年更是已驚人的速度展店！目前全台已擁有北、中、南近30家門市據點，早已成為無人不知、無人不曉的超人氣國民品牌。

ONE BOY挺的 就是這樣精采的你 大咖演員朴敏英的發光發熱也為品牌提升加分！

朴敏英在演藝事業十餘年間不斷努力，從女孩蛻變為女人的實力派演員，在戲劇裡演出各種多采多姿的角色：或精明、或寒冷、或堅強、或迷糊，什麼樣的角色都難不倒她；訪問的過程中，坦言未來也想要挑戰更大的動作片的角色；今年她選擇ONE BOY衝鋒衣作為她的冬季夥伴，看中的不只是ONE BOY的品牌精神，更是ONE BOY是台灣第一間也是唯一一間機能外套品牌的首選。就像朴敏英飾演的各種人生角色，ONE BOY的衝鋒衣適合在各個崗位、各種人生階段上發光發熱的你，無論你在甚麼位置上，只要努力衝鋒，一定能迎來春天。而ONE BOY挺的，就是這樣精彩的你！

ONE BOY廣受到眾多藝人與民眾的喜愛，在機能檢測上更是唯一的領頭羊！

在過往的一年，國民品牌ONE BOY服飾仍然廣受消費大眾青睞，除了曾與世界球后戴資穎合作、獲得超過百位藝人認可與指定穿著，也成為台灣「第一」且「唯一」一家取得全球SGS ICM核可商標服飾的產業。ONE BOY的品質與服務有目共睹，為了延續這一波如潮般的好評，讓台灣服飾的光輝持續發熱，今年再度乘勝追擊，請到韓國大咖演員、亮麗巨星－朴敏英擔任2022衝鋒衣代言人，勢必讓「ONE BOY衝鋒衣」再上高峰，雙方未來共走花路。

韓國大咖演員朴敏英，有著如衝鋒衣一般的溫暖氣質與親和魅力。

貴為韓國大咖演員的朴敏英，有著強大的氣場和美貌，讓人一眼看上去充滿些距離感，但合作起來卻一點都沒有架子，相當禮貌親切。每一個拍攝動作都全心全力完成，對ONE BOY的品質更是讚不絕口，不斷誇獎衝鋒衣舒適好穿、又非常的漂亮美麗，不管在怎樣的環境都能應對穿著。對於品牌團隊遠到韓國進行合作，也是相當感謝、彼此照顧，甚至推薦道地的私房美食餐廳，讓ONE BOY團隊一行人在異鄉也感到溫暖，更加體會到巨星的親和與魅力。

朴敏英：一穿就暖的ONE BOY衝鋒衣，用溫度擁抱你！

不管未來路上有著怎樣的挑戰，無所畏懼、勇往直前正是ONE BOY的形象及信仰。就像是穿在身上的衝鋒衣：無時無刻為你遮風擋雨，寒冷的冬季，我們一起面對！隨穿隨暖的ONE BOY衝鋒衣，就是你身邊最即時的溫度，用溫度擁抱你。2022年最新款ONE BOY衝鋒衣除了保有日常貼心的設計：蓄熱保暖、防潑水、反光邊條。今年款式及顏色更是多元豐富，更可以滿足大家對於率性生活、質感穿搭的各種需要！要穿就穿第一名的國民品牌，一穿就暖的ONE BOY衝鋒衣，用溫度擁抱你！ONE BOY衝鋒衣代言人朴敏英親身試穿後的暖心推薦。

首波主打- 韓國大勢演員指定ONEBOY經典款：

「科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣」



內裡跟帽子處採用既柔軟又溫暖的北極絨材質，蓄熱值CLO相較於去年更加提升，多個機能口袋，除了素色之外還擁有多款自帶藝術感的色彩設計，女款30色(重量約786g±150g)、男款25色(重量約920kg±150g)，早鳥購入優惠價$1950，重量輕盈，顏色選擇更加豐富，是ONE BOY衝鋒衣熱銷經典版型！

-2022新機能輕量羽絨綿-朴敏英唯一推薦：

「科技Clo+蓄熱防水機能禦寒羽絨棉衝鋒衣」

SGS防潑水五級最高等級檢測，外層防風、防潑水；內裡使用蓬鬆柔軟的羽絨棉，內外達到完美平衡，經過SGS檢測蓄熱CLO值高達2.32，此款榮登今年最輕盈的衝鋒外套，寒冷國家旅遊必備，使用壓縮袋收納可以為行李騰出更多空間收納戰利品！解封出國的必備首選！

ONE BOY 衝鋒衣，不只讓你穿上保暖舒適，還更加實穿

日常露營登山健走 聖誕出遊 過年走春 百搭好穿好動首選

-兩件式組合設計更滿足日常需求-朴敏英穿搭必備款：

「All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣」

此款為兩件式設計，一件就擁有三種穿法！非常適合在多變的氣候的海島型氣候穿上它；外層防潑水經過SGS檢測為最高等級5級，內層這件採雙面刷毛（搖粒絨＋北極絨）保暖值更高，也可以配合天氣變化穿脫 一件外套三種穿法。三合一款外套內外共有八個口袋，除了防風保暖之外更具機能性！

冬天快到了，今年的保暖外套準備好了嗎？今年冬天，絕對不要錯過ONE BOY衝鋒衣，讓我們用溫暖擁抱你！年關將至，聖誕節、跨年活動紛至沓來，不論是家鄉的親人、久違的老友，都可以讓他們披上這件最佳的保暖首選，讓彼此的心更靠近、更溫暖。今年冬天，準備好衝鋒衣了嗎？一穿就暖；用溫度擁抱你ONEBOY衝鋒衣。