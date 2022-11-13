許淑華封關民調：47%認縣府清廉　藍營籲莫再誣黑道治縣

▲綠營今舉辦音樂祭活動，受邀表演團體手持「黑道治縣」布條登台力挺。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長候選人許淑華競選總部今天公布2份「封關民調」結果，除顯示許支持度及看好度都以13%以上的大幅差距，持續穩定領先民進黨對手蔡培慧；藍營也針對綠營「黑道治縣」等負面宣傳戰，調查「南投縣政府的清廉程度」，其中認為「非常清廉與還算清廉」者約47.35%，「不太清廉及非常不清廉」者約12.8%，同時呼籲綠營莫再使用抹黑布條等手法競選。

綠營日前於全縣各鄉鎮市懸掛「黑道治縣」布條，影射縣長林明溱貪腐、許淑華與黑道勢力牽扯不清，縣府環保局則以「未署名」為由派員加以拆除，遭綠營抨擊是為許淑華當打手、呼籲縣民踴躍挺身懸掛布條；綠營於草屯鎮舉辦「Nantou Reborn南投來轉」音樂祭，稍早就有表演團體登台時手持相同的布條相呼應。

▲中興大學商情暨民意調查研究中心主任袁鶴齡認為，綠營對縣府涉貪涉黑的指控和實際民意有落差。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華競總委託年代、艾普羅2民調機構於11月初分別進行電話民調，其中年代民調中心調查時間樣本規模有1075位，提問「請問在您看來，在林明溱縣長任內8年，您認為南投縣政府清不清廉？」結果約有47.35%受訪者選「非常清廉與還算清廉」，約12.8%選擇「不太清廉及非常不清廉」，39.%7選擇「不知道或未明確」。

中興大學商情暨民意調查研究中心主任袁鶴齡認為，對綠營指控縣府涉貪、許淑華涉黑的說法，「民眾並不買單，民進黨的訴求與實際民意有落差」；許淑華競總總幹事曾明瑞表示，上述民調結果顯示林明溱執政8年來，獲得多數縣民的肯定，許淑華也對選舉結果非常有信心，該陣營會審慎樂觀、繼續努力。

▲許淑華競選總部呼籲蔡培慧陣營不要再使用布條抹黑的競選手法。（圖／許淑華競選總部提供）

曾明瑞說，距投票日越近，一些不實謠言、抹黑的布條，以及假民調、假訊息不斷浮現；他認為南投選民都很有智慧，呼籲像前幾次選舉一樣，張大眼睛看、注意聽，不要輕信破壞南投祥和社會的謠言，蔡陣營也不該再用布條抹黑，要陽光、正面、樂觀地競選。

許競總也據相關媒體報導反批，民進黨派系要角和警政高官與黑道交際應酬，儼然是黑道的保護者、共謀者，蔡政府才是「政黑合體」，南投選民必須放亮眼睛，踴躍出來投票支持許淑華。

蔡培慧對此仍回應，許淑華背後盤根錯節的黑金結構都是經過法院判決認證過的：她年輕時擔任理容院的總會計、投資人，她擔任南投市長時永興棄土場場廠商是許父的小弟、廠商的妻子是她的秘書，把風人員是其胞弟，擔任立委時更護航砂石業者，「相信這一切，南投鄉親都想要搞清楚，許淑華委員您應該好好解釋吧！」