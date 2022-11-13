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快訊／今增61死！本土+18571　另增40例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情再度跌破2萬例！中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增18,611例COVID-19確定病例，分別為18,571例本土個案及40例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

▲▼11/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之18,571例本土病例，為 8,474例男性、10,078例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,960例)，高雄市(2,538例)，臺中市(2,398例)，桃園市(1,966例)，臺南市(1,801例)，臺北市(1,608例)，彰化縣(948例)，屏東縣(562例)，雲林縣(511例)，新竹縣(508例)，苗栗縣(426例)，新竹市(412例)，南投縣(363例)，嘉義縣(341例)，基隆市(266例)，宜蘭縣(265例)，嘉義市(254例)，花蓮縣(204例)，臺東縣(138例)，金門縣(60例)，澎湖縣(39例)，連江縣(3例)。

▲▼11/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲11/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為37例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月20日至11月10日，死亡日期介於10月20日至11月10日。

指揮中心說明，今日新增40例境外移入個案中，為19例男性、21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，美國、荷蘭、奧地利及加拿大(各1例)，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計 19,741,659 例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,704,639例排除)，其中8,034,295例確診，分別為36,937例境外移入、7,997,304例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,562例COVID-19死亡病例，其中13,545例本土，個案居住縣市分布為新北市2,721例、臺北市1,514例、臺中市1,399例、高雄市1,306例、桃園市1,013例、臺南市1,006例、彰化縣806例、屏東縣535例、南投縣432例、雲林縣419例、苗栗縣370例、嘉義縣351例、基隆市296例、宜蘭縣290例、花蓮縣238例、嘉義市228例、新竹縣220例、臺東縣183例、新竹市149例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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