我的娃沒了！重慶孕婦「下體出血」卻被阻攔就醫　4小時後流產

記者蔡儀潔／綜合報導

繼陝西西安後，重慶一名孕婦12日亦因疫情防控耽誤送醫，導致腹中胎兒流產，引發熱議。重慶政府今（13）早表示，已針對此事展開調查，根據調查核實情況依紀依規嚴肅處理。

據《青蜂俠》報導，事發於重慶九龍坡石橋鋪四季香山社區，雷姓孕婦12日上午7時聯繫社區要產檢，但對方不讓她外出，稱要獲得上級允許後才能放行。

不久後，雷姓孕婦下體流血，熱心鄰居見狀想用自己的車將她送醫，但也是被攔下，就連救護車趕到，也不讓進入社區救人。最終，該名孕婦送醫已是4小時之後，而腹中胎兒已經無法保住。現場影片可見，該名孕婦悲痛表示，「我的娃兒（孩子）沒了...。」

▼該名孕婦與家屬到街道辦討公道。（圖／翻攝自秒拍）

針對此事，當地街道辦事處回應稱，該名孕婦已送醫。九龍坡區衛健委今日凌晨發布通報稱，已對此事展開調查，根據調查覈實情況依紀依規嚴肅處理。

事件在微博引發熱議，網友紛紛批評，「究竟誰給予一個基層自治組織如此大的權力，可以非法限制公民人身自由，阻礙就醫」、「這種事物業擋就是謀殺」、「看了難過了很久，這才多長時間，怎麼還會發生這種事情?」、「這真的是在保護人民嗎？」。

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就此評論稱，今年年初一名孕婦在西安出事並流產，官方和輿論都重申保護孕婦的重要，是任何環境下所有規定都要為孕婦讓路的一項原則，各地也都在防疫中建立起為孕婦就診提供方便的制度性安排，如果仍出相反情況，是不可接受的。

重慶九龍坡區11日發布通告，要求加強全區社會面管控，居民非必要不出小區；影院、健身房、酒吧、景區等場所暫停營業；原則上居家辦公，確需線下辦公的，嚴格落實閉環管理；學校停課等。