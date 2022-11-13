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社會放牛吃草！天選之人紛紛中獎　台大醫喊現在「要比這個」

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李正喆認為，現在整個社會氛圍都已「放牛吃草」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆表示，現在整個社會的氛圍從指揮中心到一般民眾，都已放牛吃草，難怪這幾天好多守2、3年尚未確診的朋友，都紛紛中獎，現在大家不要比誰是天選之人，要比的是誰確診後症狀較輕微、沒有長新冠後遺症。

李正喆5日分享自己確診，他今天（13日）凌晨在臉書發文說，晚上12點過了，關了7天正式解隔，BA.5症狀比過去病毒輕，沒有發燒，喉嚨只有一點癢癢的，第一天稍有疼痛，第二天就好了，傳說喉嚨像「被刀割火燒」的症狀，都沒有出現。

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李正喆指出，誰說早得晚得都要得，並非早得早享受，看起來晚得症狀還是好受多了，這7天的防疫假能避免還是不要放，不是每個人都會輕症，有些人還是得冒著中重症、死亡或長新冠的風險。

李正喆表示，但到了疫情末期，實在守不住，整個社會的氛圍從指揮中心到一般的民眾，都已經放牛吃草、大開大放，難怪這幾天好多守了2、3年尚未確診的朋友，都紛紛中獎，過去有效的個人防疫措施，現在已抵抗不住外面病毒無所不在的險惡環境。

「好吧，現在大家不要比誰是天選之人了。」李正喆寫道，所有的人在病毒面前，終將無一倖免，現在要比的是誰確診後症狀比較輕微，誰沒有長新冠後遺症了，「人號稱是萬物之靈、高等生物，但在病毒前面，我們只配擁有這麼卑微的願望。」

指揮中心12日公布新增1萬9172例本土確診、52例境外移入，另確診個案中新增60例死亡。

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