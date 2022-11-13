陸官方首次披露次密接陽性率　僅有10萬分之3「風險不大」

▲排隊做核酸檢測的大陸民眾 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方11日發布優化防疫20條措施，其中一條是不再甄別「密接的密接」（次密切接觸者）。大陸國家疾控局副局長常繼樂12日指出，評估發現次密接的陽性檢出率很低，大概是3.1/10萬，也就是10萬個人裡面有3個人。

據《澎湃新聞》報導，大陸國務院12日下午召開新聞發佈會，常繼樂披露了次密接、中風險區、高風險區外溢人員、閉環管理高風險人員的陽性檢出率。

他指出，經過評估，發現中風險區的陽性檢出率為10萬分之3，「我們覺得有風險，但是不大」，同時，中風險區劃了以後，管控的人員比較多，也消耗防疫人員，所以在這種情況下，二十條優化措施中取消了中風險區。

常繼樂還提到，高風險區外溢人員的風險經評估以後大概是10萬分之4.9，但這些人均在風險區域划定後7天內檢出，「我們把高風險區外溢的人員7天集中隔離改為7天居家隔離，考慮他到社區以後好管控，同時節省集中隔離資源。」

關於閉環管理的高風險人員的陽性檢出率，常繼樂稱，經過實踐和評估，發現在閉環管理的高風險人員如果嚴格執行閉環管理措施，這些人的陽性感染率很低，只有10萬分之1.6，比剛才說的中風險和次密接的還要低，「在這種情況下，我們覺得可以調整成5天居家健康監測。」

▲大陸採取多人混檢的檢測方式。（圖／視覺中國）

大陸官方11日下午1時30分發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」，公告優化防疫20條新措施。其中包括取消「次密接」判定；高、中、低3級風險區簡化為高、低2級；密接者隔離天數也從7+3共10天縮短為5+3共8天。

同時，入境隔離也從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。