幫叫外送偷記資料！惡男盜刷同事女友8087元　2個月狂點35次

▲新北陳男幫同事叫外送後，偷偷記下同事提供的信用卡資料，再盜刷35次叫外送吃免錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一陳姓男子使用外送平台幫同事訂外送，並在同事提供女友信用卡結帳時，偷偷記下對方林姓女友的卡號、日期和授權碼，在2個月內盜刷林女的信用卡狂點外送35次，花了8087元。林女收到帳單後，發現信用卡遭盜刷，報警查出陳男犯行。新北地院審理後，依犯行使偽造準私文書罪，處陳男3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

判決指出，新北一林姓女子收到信用卡帳單後，發現有多筆不明消費，一查竟是遭男友的陳姓前同事盜刷。原來是之前林女的男友叫餐時，請同事陳男上外送平台代為訂餐，並告知他女友的信用卡資料，因而讓陳男得知林女信用卡的卡號、有效日期及授權碼等資料。

陳男之後持續在「foodpanda」、「Ubereats」叫外送，全都盜刷林女的信用卡消費，有時單日就叫4次外送，2個月來叫了35次外送，共花費8087元，直到林女收到帳單察覺被盜刷，報警處理，警方循線查獲陳男。

新北地院審理，審酌陳男有多次詐欺前科，素行不佳，不過已賠償林女1萬元等情，依犯行使偽造準私文書罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。