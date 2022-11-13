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社會 社會焦點 保障人權

女房客賣淫他有事　張淑晶合夥人被逮愣住：有沒有搞錯？

記者陳以昇／新北報導

租屋界惡名昭彰的張淑晶與合夥人黃鐸坑殺租客又興訟濫告，張依偽造文書判刑確定，2021年入監服刑；黃鐸被判1年1個月有期徒刑，2022年中出獄後。又涉嫌當二房東租屋給女子賣淫遭查獲，新北地檢署傳喚他到案，二次未到發布通緝，警方在他住所攔檢逮捕，他驚呼「有沒有搞錯？」，訊後依法解送歸案。

▲▼張淑晶合夥人黃鐸被發布通緝，在住家前被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張淑晶合夥人黃鐸被發布通緝，在住家前被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

惡房東張淑晶與合夥人黃鐸，2021年10月間因偽造文書案，各被判席8個月、7個月有期徒刑，張女在當月入獄服刑，另2022年4月被依誣告、詐欺等14項罪名，判5年6個月定讞，目前仍在服刑中。

▲▼張淑晶合夥人黃鐸被發布通緝，在住家前被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

合夥人黃鐸則偽造文書判8個月先行入獄，高等法院裁定2案應執行1年1個月有期徒刑，在2022年中服刑期滿出獄後，仍重操舊業當起二房東；日前中和警方查獲女子租屋賣淫，房東就是黃鐸，檢方多次通知傳喚他到案，他二度無故不到，新北地檢署10月間對他發布通緝。

11日上午8時許，黃鐸正準備出門，就遇到警方攔查，經告知通緝身份時，他一臉驚訝問，「有沒有搞錯？」警方出示小電腦給他看，身份註記為通緝，黃鐸才乖乖配合上銬，依法解送新北地檢歸案。

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