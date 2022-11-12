▲▼新北「小青新咖啡節」今開幕，結合在地農產遇見咖啡達人。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局所輔導的「新店希望市集」與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會於12、13日兩天，由新店碧潭東岸廣場合作舉辦「小青新咖啡節」，活動現場展售新鮮農特產品、各式咖啡及甜點，以及斜槓職人們的精美手作文創商品，也有手沖咖啡比賽及體驗課程，享受咖啡盛宴。

農業局表示，本次咖啡節參與品牌數超過百家，多位咖啡師選用新北在地農產製作飲品及甜點，現場有多家咖啡業者推出限定特調，其中「金金相印」是由達文西咖啡選用新北在地莊園咖啡豆及青農自產的金棗調製成，同時也推出3款獲義大利咖啡品鑑協會（ICT）金獎認證的配方豆，提供3款不同風味體驗。

現場同時辦理手沖咖啡比賽，全國共63位參賽者（48位咖啡師及15位學生），其中更有年僅13歲學生選手一同較勁，賽事邀請國際咖啡品質鑑定師SCA精品咖啡協會訓練師擔任評審，透過咖啡的風味、酸質、餘韻、平衡及整體共5大面向進行評比，從2天賽事中評選出最佳的手沖咖啡，最終決賽將於13日下午1點在主舞台上進行評比。

台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示，異業結盟能讓咖啡師與農友們合作，將新北農產融入甜點和飲料中，透過咖啡師與農友們碰撞出的火花，發揮創意製作各具特色美食，包含蜜香紅茶磅蛋糕、茶香窗花餅乾、茶香達克瓦茲及蜂蜜美式咖啡等農產盛宴，創造咖啡新價值與新風味。

農業局長李玟表示，本次將希望市集與咖啡作結合，不僅協助農產銷售，也媒合咖啡業者使用新北在地農產製作甜點及飲品，讓民眾及咖啡愛好者們更加認識我們新北的優質農產，也鼓勵大家多多到我們的新北希望市集與小農鮮舖選購當季農特產，落實地產地消、減少食物里程。

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