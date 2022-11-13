黃偉哲爭取5億改善學校中央廚房　台南自辦午餐摘六都之冠

▲台南市長黃偉哲重視校園食安，上任後即推動中央廚房聯合供餐，爭取5億元投入中央廚房改善，自辦午餐比例達9成以上，為六都之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視校園食安，上任後即推動中央廚房聯合供餐，爭取5億元投入中央廚房改善，減輕學校行政負擔，提升午餐品質；目前台南市學校中央廚房增設至55所，自辦午餐比例達9成以上，為六都之冠，成為全國中央廚房推動示範縣市，推動成效也獲得2022年食育力城市大調查「教育與文化」面項全國第一的殊榮。

黃偉哲表示，為了把關校園食安、提升午餐品質，近年推動午餐中央廚房化，整合各學校午餐供應，減少行政人力負擔，提升學校午餐辦理效能。

黃偉哲指出，台南市爭取到中央廚房改善經費逾5億元，在專業營養師的人數方面，2019到2022年之間累積增聘21人，強化把關學校午餐及推動營養教育扎根。2022年已增設至55所中央廚房，供應149所學校，讓全市國中小逾84000位師生受益。

南化國小張理誠校長表示，行政院偏鄉中央廚房計畫補助該校約3500萬元新建午餐廚房，2022年度正式供餐，提供鄰近地區共6所國中小師生用餐，新式廚房內部有流暢的動線規劃與空間運用，通風與採光好，讓餐食的準備更衛生、安全，人性化的規劃有助於工作人員的工作品質及專業成長，更讓用餐品質獲得廣大滿意迴響。

教育局表示，學校可透過定期比價、採購當季在地平價食材，不易被特定業者給箝制住。此外，結合行政院農委會「3章1Q溯源食材補助」，都會地區每日每生補助10元、偏鄉地區則補助14元；「有機食材」補助，都會區每日每生另補助0.8元、非山非市為1.8元、偏鄉為4元，讓台南的校園午餐「俗擱大碗又滿意」。

台南市自108學年度起全台首推「健康體適能與飲食教育行動計畫」，2020學年度進一步深化結合課程融入「餐前5分鐘」午餐教育，引導學生認識各種食材及養成均衡飲食習慣。

為了進一步扎根食農教育，2022年度選定東山國小、官田國小、仁愛國小及日新國小等4所長期耕耘食農教育的學校，辦理校園食農體驗親子育樂營與校際交流活動，扎根「吃當季，享在地」的食育觀念。

此外，台南市推動午餐優先採用3章1Q溯源食材，111年申請補助校數達100％、溯源食材覆蓋率已近99％，少部分未符合3章1Q學校也能提出在地食材證明書。