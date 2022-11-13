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每票1萬5！台南市議員候選人現金買票遭聲押禁見

▲台南地檢署查獲首件台南市議員現金賄選案，第13選區（山地原住民區）某市議員候選人，現金買票行賄選民，被檢方聲押禁見。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署查獲首件台南市議員現金賄選案，第13選區（山地原住民區）某市議員候選人被檢方聲押禁見。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署查獲首件台南市議員現金賄選案，第13選區（山地原住民區）某市議員候選人，以每票現金新台幣1萬元至1萬5千元不等之代價，行賄台南市境內具有山地原住民選舉權之選民，企圖以此影響選舉之結果，認該市議員候選人涉犯選罷法投票行賄罪之罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，13日凌晨向台南地院聲請羈押禁見。

台南地檢署檢察官錢鴻明11月間接獲檢舉，台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員候選人行賄選民情資，經掌握具體事證後，於12日指揮台南市調查處、南部地區機動工作站、台南市警刑事警察大隊、新營分局、永康分局、第六分局、南檢黑金組檢察事務官，持搜索票前往候選人競選總部等處所執行搜索，並拘提市議員候選人及其助2人，傳喚鍾姓等17位選民釐清案情。

經檢察官偵訊後，認該名市議員候選人於9月至11月間，以每票現金新台幣1萬元至1萬5千元不等之代價，行賄台南市境內具有山地原住民選舉權之選民，企圖以此影響選舉之結果，認該市議員候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，於13日凌晨向台灣台南地方法院聲請羈押禁見。

台南地檢署檢察長葉淑文強調，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查賄選情事，展現反賄選決心，對於任何選舉不法情事均會積極查辦，也呼籲民眾，若曾經接獲候選人直接或透過他人賄選或任何不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達新台幣1000萬元，且對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。期盼共同為建立一個乾淨、公正的選舉環境與選風而努力。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656
首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post

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