台南寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！飼主悲痛報警卻氣炸

▲台南一名網友表示，有多名男子闖入他家中，獵殺他的寵物豬。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名網友表示，他從小養到大，如同家人一般的寵物豬，近日被多名男子帶狗追獵並持刀屠殺，最後惡煞們還將寵物豬的屍體扛走，讓他氣得報警。沒想到，警方卻表示這是竊盜案，讓他完全無法接受。

該名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，兩名男子先放狗將豬趕到豬舍內，再持刀闖入他們家並進入豬舍，行刑式將豬殺死，並用扛獵物的方式將豬倒吊扛走，直到他們趕回去才發現，豬舍內滿地都是血。

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▲▼寵物豬被殺害後帶走，其中一名男子面露滿意的微笑。（圖／翻攝爆料公社）



原PO表示，「天啊！這個社會怎麼了？這是我們從出生養到現在的寶貝，你們像強盜一樣，光天化日你們帶刀帶部隊的進來追殺」，「台灣沒有法律了嗎？」且他家的雞跟水果也時常不見，查看監視畫面也根本不認識這些人。然而，當他報警時，員警卻回應這只是一般竊盜案，讓他無法接受，「他們是我們的寶貝，我們想替他們申冤吶喊」。

畫面顯示，疑似有5名男子在原PO家的鐵門前排回，隨後直接帶狗闖入並獵殺寵物豬，最後兩人笑著扛豬、兩人以拖行的方式，將兩隻寵物豬的遺體放到小貨車上帶走。

▲原PO從小養到大的寵物豬。（圖／翻攝爆料公社）



網友看完紛紛留言，「太扯了吧，小豬豬這麼可愛」、「那是寵物耶，竟然這樣被殺掉」、「好像走自家後院一樣耶，好誇張」、「原來現在打獵是去人家家裡喔？這算入室強盜吧！有豬隻因此喪命」、「第一次看到打獵還有室內場的，開眼界。台灣人真的很棒」、「就像別人去別人家殺狗殺貓，太恐怖了吧」、「應該還有侵佔、損毀、竊盜、攜帶刀械（若是原民可能不適用）」。事後，原PO表示，「所長已經答應，一定秉公處理！謝謝大家關心！」

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