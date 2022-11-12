小英主席發布動員令　陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

總統蔡英文，以民進黨黨主席身分11月9日發出「動員令」，由立委陳亭妃、台南市議長郭信良在11月12日週六下午3時許，於新營舉辦的大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動，呼應12日民進黨中央所舉辦的凱道晚會主軸「請大家團結站出來，讓我們給世界一個更好的台灣！」。

民進黨中執委、台南競總的總督導立委陳亭妃指出，就如同蔡英文主席所說，今年年底的這場選舉，不只是地方選舉，而是關乎台灣執政的方向、台灣未來的發展以及台灣的民主演進，需要每一位台灣人挺身而出。

陳亭妃進一步表示，今年選舉的選情很冷，如何催出高投票率成為這一次選舉的關鍵，所以才會和郭信良議長討論，共同用組織動員的方式爲民主衝一波。因此，分別在10月、11月規劃兩場萬人造勢活動，而這次的萬人造勢活動，完全是由陳亭妃37區的後援會大力動員，也謝謝陳亭妃後援會會長的協助，因為大家都知道，台灣不能有分裂的本錢，台南更不能分裂，即使執政，更應該把餅做大，將力量無限延伸，民進黨才能在台灣永續執政，尤其在整個準備的過程當中，議長都是親自盯場、親力親為，那才是讓人家最感動的地方。

郭信良議長表示，當有心人士不斷操作政治風向的時候，我們不能受到任何影響，因爲大家都知道，依照他長期的政治理念，就是挺台灣、挺民主，因此和陳亭妃立委原本就規劃好兩場力挺黃偉哲的萬人造勢活動，一場在溪南、一場在溪北。日前10月8日舉辦的安南區造勢場，就是力挺黃偉哲溪南的場子，完全由郭信良之友會萬人動員；而溪北則是和陳亭妃立委於12日在新營共同主辦「挺偉哲！挺18！」的造勢活動，完全由陳亭妃立委後援會動員萬人，大家都只為了一個目的「台灣的價值和理念就是我們的血和根，為台灣、為民主、為台南。」

郭信良議長再次強調，10月8日在自己超過萬人的競選總部成立大會上，跟所有團隊幹部一起和黃偉哲市長同框喊「當選」，2020年，他也是擔任蔡英文、賴清德競選總統副總統台南後援總會的總會長，這些都是假不了的事實。

游錫堃院長第三度來到台南，也再度與黃偉哲市長、郭信良議長、陳亭妃立委同框呼籲台南大團結，衝高投票率力挺黃偉哲、力挺18歲公民權。游錫堃院長表示，他和郭信良議長、陳亭妃立委都是長期爲正常國家努力的戰友，我們都知道在正常國家推動的過程當中，18歲公民權是民主演進非常重要的關鍵，尤其今年18歲公民權的門檻更高，需要965萬張同意票才能過關，去年公投四個不同意是透過南票北補才完成，所以台南是指標，一定要衝高投票率才有可能完成同意18歲公民權的歷史使命。黃偉哲也表示，今天這場是台南最多人的造勢活動，台灣人要團結，台南沒有分裂的本錢，11月26日一定要集中選票，支持5號黃偉哲，支持18歲公民權，支持台灣民主。

主持人廖筱君、名嘴汪潔民也特地南下站台，大家都有一個共同目標，就是在選戰最後倒數14天，希望讓整個台灣動起來，衝高投票率，為民主衝一波。據主辦單位指出，這場造勢活動約有16000人到場。