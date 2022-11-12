　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小英主席發布動員令　陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

總統蔡英文，以民進黨黨主席身分11月9日發出「動員令」，由立委陳亭妃、台南市議長郭信良在11月12日週六下午3時許，於新營舉辦的大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動，呼應12日民進黨中央所舉辦的凱道晚會主軸「請大家團結站出來，讓我們給世界一個更好的台灣！」。

民進黨中執委、台南競總的總督導立委陳亭妃指出，就如同蔡英文主席所說，今年年底的這場選舉，不只是地方選舉，而是關乎台灣執政的方向、台灣未來的發展以及台灣的民主演進，需要每一位台灣人挺身而出。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃進一步表示，今年選舉的選情很冷，如何催出高投票率成為這一次選舉的關鍵，所以才會和郭信良議長討論，共同用組織動員的方式爲民主衝一波。因此，分別在10月、11月規劃兩場萬人造勢活動，而這次的萬人造勢活動，完全是由陳亭妃37區的後援會大力動員，也謝謝陳亭妃後援會會長的協助，因為大家都知道，台灣不能有分裂的本錢，台南更不能分裂，即使執政，更應該把餅做大，將力量無限延伸，民進黨才能在台灣永續執政，尤其在整個準備的過程當中，議長都是親自盯場、親力親為，那才是讓人家最感動的地方。

郭信良議長表示，當有心人士不斷操作政治風向的時候，我們不能受到任何影響，因爲大家都知道，依照他長期的政治理念，就是挺台灣、挺民主，因此和陳亭妃立委原本就規劃好兩場力挺黃偉哲的萬人造勢活動，一場在溪南、一場在溪北。日前10月8日舉辦的安南區造勢場，就是力挺黃偉哲溪南的場子，完全由郭信良之友會萬人動員；而溪北則是和陳亭妃立委於12日在新營共同主辦「挺偉哲！挺18！」的造勢活動，完全由陳亭妃立委後援會動員萬人，大家都只為了一個目的「台灣的價值和理念就是我們的血和根，為台灣、為民主、為台南。」

郭信良議長再次強調，10月8日在自己超過萬人的競選總部成立大會上，跟所有團隊幹部一起和黃偉哲市長同框喊「當選」，2020年，他也是擔任蔡英文、賴清德競選總統副總統台南後援總會的總會長，這些都是假不了的事實。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

游錫堃院長第三度來到台南，也再度與黃偉哲市長、郭信良議長、陳亭妃立委同框呼籲台南大團結，衝高投票率力挺黃偉哲、力挺18歲公民權。游錫堃院長表示，他和郭信良議長、陳亭妃立委都是長期爲正常國家努力的戰友，我們都知道在正常國家推動的過程當中，18歲公民權是民主演進非常重要的關鍵，尤其今年18歲公民權的門檻更高，需要965萬張同意票才能過關，去年公投四個不同意是透過南票北補才完成，所以台南是指標，一定要衝高投票率才有可能完成同意18歲公民權的歷史使命。黃偉哲也表示，今天這場是台南最多人的造勢活動，台灣人要團結，台南沒有分裂的本錢，11月26日一定要集中選票，支持5號黃偉哲，支持18歲公民權，支持台灣民主。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主持人廖筱君、名嘴汪潔民也特地南下站台，大家都有一個共同目標，就是在選戰最後倒數14天，希望讓整個台灣動起來，衝高投票率，為民主衝一波。據主辦單位指出，這場造勢活動約有16000人到場。

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良在12日下午3時許，於新營舉辦大動員大造勢「挺偉哲！挺18！」萬人造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／下班注意！國1南下車禍　車流回堵6公里
古城遺址？洞庭湖底驚現「大型神秘圖案」　完整畫面曝光
澳洲正妹遭性侵亡！男嫌逃亡4年　警方祭2100萬抓人
好天氣沒了！　明雨彈開轟「2地防大雨」
「只穿UNIQLO+NET」50K男超自卑！　網1關鍵全挺
認識5天就壞壞！　爸開門見國中女兒「V字形」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022台灣國際衝浪公開賽　今金樽漁港盛大開幕

小英主席發布動員令　陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

台南市勞工局「向企業家學習」講座　張忠弘分享「打造決策者的家」

別管棒球場了！高雄「人工草皮」11人制足球場啟用　打造台灣西甲

婚紗走秀助圓夢　長者展現自信與喜悅

「眺村•跳村」農遊快閃11月下旬開跑

下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

連續4年獲獎　台東縣府以「行動急診室」再獲政府服務獎

升格人父！接棒父親政治路　郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

投開票日剩14天　屏東警加強選舉期間守望巡邏...嚴查賄選及暴力

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

2022台灣國際衝浪公開賽　今金樽漁港盛大開幕

小英主席發布動員令　陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

台南市勞工局「向企業家學習」講座　張忠弘分享「打造決策者的家」

別管棒球場了！高雄「人工草皮」11人制足球場啟用　打造台灣西甲

婚紗走秀助圓夢　長者展現自信與喜悅

「眺村•跳村」農遊快閃11月下旬開跑

下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

連續4年獲獎　台東縣府以「行動急診室」再獲政府服務獎

升格人父！接棒父親政治路　郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

投開票日剩14天　屏東警加強選舉期間守望巡邏...嚴查賄選及暴力

泰迪熊珠寶穿美人魚裝好夢幻　貓熊推珍珠雪球Q爆

他不菸不酒卻肝功能異常　竟是天天喝1「健康」飲料害的

十大伴手禮票選搶票花招盡出　「吃歸剛欸」評審自嘲：拚生命評選

快訊／國1南下安定段車禍「物品散落」　後方車流塞爆...回堵6km

MIRROR演唱會事故「4高層涉偽造文書」！　大螢幕早有問題沒通報

「友善連線」拋新桃區域合作政見　張善政：建構桃園新北生活圈

金融業資安出問題　恐影響業務准駁、增提資本計提

陳時中嘆選舉黑暗：為選情抹殺防疫成績　歷史會說明一切

共和黨主席涉賄選拒交保遭聲押　又被5萬交保...秒付錢走人

傻眼貓咪！奴才買餵食器「忘了放飼料」　開監視器見這一幕慘了

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

地方熱門新聞

盧秀燕張清照晚會大打政績牌

郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

永康警清查旅宿業避免成為詐團溫床　

真愛社區住戶參訪大橋特搜分隊

國道1號314.5k新市發生3車追撞事故

蘇清泉：潘縣長這誤會太大了！

黃偉哲四大治水解決台南沿海地區水患

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

青埔詐團虐囚跳樓者未被發現？　社群熱議

婦產科辦精蟲PK賽　被虧SOD新企劃

詐騙集團囚禁人頭毆打施虐警揖獲主嫌羈押

基隆次世代雙價莫德納開打　林右昌籲完整接種疫苗

2000爪迷拋彩帶　一張照讓市長讚嘆

2022新創日！桃園獨有新住民職人文創成亮點

更多熱門

相關新聞

吳怡萱嘆「中世代痛苦指數80分」、徐立信找他「狂切8嗓音」催票

吳怡萱嘆「中世代痛苦指數80分」、徐立信找他「狂切8嗓音」催票

北市5選區候選人把握倒數2周催票，無黨籍市議員徐立信上屆選戰以2萬4287票奪下最高票當選，此次他採用「電子宣傳車」方式，找來知名配音員曹冀魯一次切換8種聲嗓拉票，非常有趣；同樣是現任市議員的劉耀仁也勤跑選區，光是一天就走了2萬8000多步，他溫情喊話「我只要多累一點，就能幫到這麼多人！」

素人候選人噴狂言「高雄作為國家都可以」

素人候選人噴狂言「高雄作為國家都可以」

參戰高雄市長學經歷全空白！「神秘素人」真面目曝

參戰高雄市長學經歷全空白！「神秘素人」真面目曝

「蔣萬安像歐巴馬、馬克宏！」　她大讚：用全力讓蔣高票當選

「蔣萬安像歐巴馬、馬克宏！」　她大讚：用全力讓蔣高票當選

林佳龍控借不到選前之夜場地　朱立倫：我們也申請不到凱道

林佳龍控借不到選前之夜場地　朱立倫：我們也申請不到凱道

關鍵字：

陳亭妃黃偉哲郭信良勢2022九合一大選2022台南市長

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

260元換幾個10元硬幣？23、26吵不停　網揪關鍵1字

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面