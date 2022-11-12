川普15日將宣布「角逐2024總統大選」　顧問證實

▲美國前總統川普7日前往俄亥俄州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普長期顧問米勒（Jason Miller）11日證實，川普將於15日宣布參戰2024年總統大選，再次逐鹿白宮，挑戰總統大位。

綜合國會山報、法新社報導，儘管米勒與其他盟友建議川普，把正式宣布的時機點延後至喬治亞州參議院決選之後，但川普似乎不想要這樣做。米勒向川普前幕僚巴農（Steve Bannon）透露，「川普（前）總統將於周二宣布競選總統，這將是非常專業、非常縝密的宣告」。

米勒進一步說明，他才和在高爾夫球場的川普通電話。依據米勒轉述的內容，川普當時說，「我當然會參選，我就要這樣做，我要讓大家知道，我們必須讓國家重返正軌」。

川普在期中選舉投票日登場前夕宣布，將於15日在海湖莊園（Mar-a-Lago）做出非常重大的宣告，外界預料，他將角逐2024年共和黨總統提名。米勒推測，屆時將有許多來賓與數百名媒體出席。

分析指出，川普此舉可能意在削弱共和黨總統候選人提名的潛在對手，也就是佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）。芝加哥大學政治學教授羅戈夫斯基（Jon Rogowski）說，川普是要提早鞏固支持度，排擠其他可能的人選。

►川普再戰2024？ 自爆11月15日宣布「非常重大的消息」

►川普小心！迪尚特壓倒性連任佛州州長 分析曝：他是共和黨的未來