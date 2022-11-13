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美印跟上中國腳步　與東協成為全面戰略夥伴

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）宣布正式啟動東協-美國全面戰略夥伴關係。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）宣布正式啟動東協-美國全面戰略夥伴關係。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內13日專電

美國與印度12日跟上中國的腳步，將與東協的關係正式升級為「全面戰略夥伴關係」。

東協-美國峰會昨天在柬埔寨金邊召開，美國總統拜登（Joe Biden）與柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在會上宣布正式啟動東協-美國全面戰略夥伴關係。此外，在今天登場的東協-印度峰會上，雙邊關係也升級為全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，拜登表示：「東南亞國家協會（ASEAN）是我任內印太戰略的核心。今天我們又邁出新的一步，藉由啟動美國東協全面戰略夥伴關係，開啟合作的新時代。」

拜登今年5月在華府會晤東協各國領袖，雙方當時就同意將東協與美國的關係從戰略夥伴升級為全面戰略夥伴，並承諾在11月舉行的東協-美國峰會上將雙邊關係升級。

▲▼第40、41屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及系列會議10至13日在柬埔寨首都金邊召開。（圖／路透）

▲第40、41屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會及系列會議10至13日在柬埔寨首都金邊召開。（圖／路透）

印度也在12日與東協成為全面戰略夥伴。印度副總統譚克哈爾（Jagdeep Dhankhar）強調，東協是「印度『東進政策』（Act East Policy）的重要支柱，也是印度印太倡議的核心。」

至於中國與東協的雙邊關係比美國、印度早一步升級，雙方在去年11月22日建立全面戰略夥伴關係。

另據柬埔寨媒體Fresh News報導，第40、 41屆東協峰會（ASEAN Summit）發言人孔福（Kong Phok）表示，東協與美國建立全面戰略夥伴關係，意味著美國與東協成員國在經濟、安全、文化等多個領域進行加強合作。

他並提到，東協-印度峰會就開始審查東協-印度商品貿易協定進行談判表示歡迎，這可能會增加雙邊貿易量。

第40、41屆東協峰會及系列會議10至13日在柬埔寨首都金邊召開，東協11日發表聯合聲明，原則上接納東帝汶加入成為東協第11個成員國。

孔福表示，東帝汶仍需要完成一些其他程序才能成為東協正式成員國，並在下一屆東協峰會上進行審批通過。

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