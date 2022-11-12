川普參加「小女兒婚禮彩排」全程臭臉　小開女婿尷尬陪笑！

▲蒂芬妮與布羅斯12日將在佛州舉辦婚禮。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）12日將在佛州與相戀4年的小開布羅斯（Michael Boulos）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。然而卻有媒體拍到，明明是大喜的日子，川普卻全程臭臉，十分突兀。據悉，川普是因為不滿期中選舉的結果，並且心繫15日的「重大宣告」。川普的親信已證實，他將於15日宣布角逐2024年的總統大選。

Grumpy Donald Trump spotted at daughter Tiffany's wedding rehearsal https://t.co/Kwp9wuogu7 pic.twitter.com/AugAgjojCl — New York Post (@nypost) November 11, 2022

根據TMZ報導，29歲的蒂芬妮12日將在「海湖莊園」（Mar-a-Lago）與小4歲的黎巴嫩、法國後裔未婚夫布羅斯舉行婚禮。布羅斯從小在奈及利亞長大，他父親在當地經營的布羅斯集團更是價值數十億美元。同樣來自富裕家庭的兩人於2018年相識，隨後交往，布羅斯也經常與川普家庭共同出現在公開場合。

▲美國前總統川普不滿被視為期中選舉失敗的罪魁禍首。（圖／CFP）

包含川普在內的所有家人11日提前抵達海湖莊園進行婚禮彩排，不過當蒂芬妮挽著他的手，準備練習進場時，川普卻面無表情，臉上毫無任何喜悅之情，絲毫也不像是迎接喜事的樣子。不僅如此，川普在彩排過程中，幾乎全程臭臉，與一旁笑容燦爛的新人們形成強烈對比。

▲▼蒂芬妮的未婚夫布羅斯經常與川普家族出席公開場合。（圖／達志影像／美聯社、IG／Tiffany Trump）

報導稱，川普心情不悅是因為期中選舉的結果不慎理想。據悉，共和黨認為此次選舉無法如預期獲得更多席次，都是因為川普的「紅色浪潮」沒有出現，因此也指責他是共和黨失利的罪魁禍首。事實上，他10日才公開批評，主流媒體故意將共和黨的失利歸咎於他。

不僅如此，川普先前大動作宣布，即將做出「重大宣告」，也被認為可能是要在15日宣布參選2024年美國總統大選，而他全部心思都在思考宣布出馬的事和期中選舉的失敗，因此根本無暇顧及小女兒的婚禮，甚至焦慮到全程臭臉，讓旁人尷尬不已。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》