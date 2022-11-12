▲土耳其總統表態，若共和黨控制美參議院，求購F-16戰機將更容易。圖為土耳其空軍的F-16戰機。（圖／翻攝自土耳其空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

美國中期選舉的結果尚未揭曉，截至當地時間11日，共和黨和民主黨在參議院各獲49個議席，剩下的2個席位將決定參議院的歸屬。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）12日表態，如果美國共和黨控制參議院，土耳其求購F-16戰機將更容易。

根據路透社報導，艾爾段表示，「我希望下個月能有好消息，我們在（向美國購買）F-16戰機問題上朝著非常積極的方向進展，若美國共和黨獲得參議院的控制權，對土耳其軍購有利。」

土耳其先前向美國訂購了100多架F-35戰機，但在2019年土方購買了俄羅斯S-400導彈防禦系統後，美方將土耳其踢出F-35戰機合作項目。

去年，土耳其向美國求購40架洛克希德·馬丁公司製造的F-16戰鬥機和近80套現有戰機的現代化裝備。

今年7月，美國國會通過一項修正案，要求土耳其只有在公開承諾不將戰鬥機用於「對希臘有敵意的行動」時，才能批准向其出售戰機。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）



針對美方的表態，艾爾段曾於今年9月威脅，如果美國不出售F-16戰機，可能轉向包括俄羅斯在內的其他國家購買戰鬥機。

對於土耳其求購F-16戰機問題，美國兩黨內都各有支持者和反對者，但民主黨籍的參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）一再批評土耳其的人權問題，被視為土方軍購的阻礙。

據法國國際廣播電台報導，美國總統拜登曾表示，6月在與艾爾段的會晤中表達了支持向土耳其交付F-16戰機，但需要國會通過此項軍售，他暗示共和黨人可能會反對。

艾爾段則表示，土耳其外長曾與美國共和黨人接觸，聲稱共和黨可以支持出售F-16戰機。