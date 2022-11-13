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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／激戰桃園！張善政民調甩不開鄭運鵬　空戰成勝選密碼

▲針對農委會研究報告與保密條款何時說明？國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日受訪時表示，明天會召開記者會說明，請大家拭目以待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政始終無法在民調上與鄭運鵬拉開穩定差距。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在九合一選舉最後倒數時刻，國民黨重兵集結北台灣，相較於黨內評估台北市候選人蔣萬安選情日漸穩定，屬一級戰區的桃園，情勢依舊詭譎。由於國民黨主席朱立倫出身桃園，有收復失土非贏不可的壓力，因此朱立倫已親自操盤桃園選戰，近來更頻頻到桃園督軍。據了解，國民黨內部民調，張善政領先鄭運鵬約7.5個百分點，這樣的領先還不足以當選，所以整體選情仍陷膠著，「最後勝選關鍵在於空戰上的政治攻防」。

這次九合一選舉，選情冷是普遍特色，桃園看起來雖是四腳督，但藍綠對決態勢相當明顯。對藍營而言，綠營從一開始就「槍掉滿地」，先是林智堅論文門被踢爆，然後被迫退選，換綠委鄭運鵬上場；而日前一場地震，不在震央的桃園卻震出八德羽球場天花板崩落，後續桃園各區國民運動中心、國慶晚會舉辦地陽光劇場都被輪番檢視，等於是對鄭文燦治理桃園8年政績的檢視。

至於國民黨在歷經黨內初選提名風波畫下休止符後，在地各派系組織已陸續整合。張善政現在靠桃園市議長邱奕勝在南桃園打陸戰，而北桃園選民結構雖是綠大於藍，但整體而言，在八德、蘆竹，國民黨都有追上來的趨勢。

而為了打贏主席故鄉保衛戰，在台北選情穩定之後，朱立倫也將輔選重心轉移到桃園，除派親信進入張善政團隊負責文宣、主導議題之外，更前往張的競選總部開會，指導選戰布局。

選戰初期，張善政的打法被形容成「佛系」，但近期可見，張善政選舉節奏明顯加速，除了本人講話變得堅定有力，空戰戰力也大幅提升，也能迅速回擊綠營四射的砲火，近張人士表示，「最後勝選關鍵在於空戰上的政治攻防」，陸戰組織盤已穩健，但抹黑或是綠營提出1200月票都可視為一種「政策買票」，藍營仍不可輕忽。

儘管在地輔選要角對選情審慎樂觀，但客觀而言，藍綠並未完全明顯拉開差距，尤其2014年國民黨吳志揚民調大勝鄭文燦25個百分點，最後卻慘遭翻盤，如今張善政只贏鄭運鵬7.5個百分點，顯見危機仍在。

對於藍綠選情為何依舊膠著？知情人士分析，主因在於張善政選舉經驗仍不足，有些地方的眉角還不夠細膩，例如議員參選人凌濤出任競總發言人，讓許多有競爭關係的在地議員極為感冒，此一人事佈局，雖不致於影響地方整合，但小問題仍接二連三。

該人士也指出，日前平鎮火車站動工，綠營蘇貞昌、鄭文燦、鄭運鵬等人出席，張善政痛批這是「選舉動作，讓人看破手腳」，豈料現場出席者尚有張自身的競選總幹事藍委呂玉玲，難道呂是配合綠營的選舉動作？張善政的說法同樣不夠細膩，因此在選舉最後關頭，建議張要更加謹慎小心。

國民黨研判，綠營從選戰開始對張善政發動的攻勢，包括農委會研究案、擔任「致公黨」顧問等等，並沒有對中間選民造成太多影響，所以在距離投票日剩不到兩周的情況下，張善政只要穩紮穩打，還是能夠維持領先優勢直到最後。

不過為了避免再被其他議題牽著走，張善政也打出「挺善良」系列口號，像是「1126挺善良」，並發起「1126挺善良反惡霸」，就是希望爭取民對他的認同感。

民進黨為了守住桃園執政版圖，近來總統蔡英文頻頻化身超級助選員，替鄭運鵬拉抬聲勢；而讓蔡英文如此緊張的原因， 國民黨輔選人士認為，藍營分別在10月8日南區以及10月22日的北區造勢，「來的人都比我們預期的多」，讓藍營看到了綠地翻轉成藍天的可能性，但這也讓民進黨心生警惕， 所以蔡英文在輔選時才會不斷強調，桃園是全國激戰區，民調都在誤差值內，可見不到最後關頭，桃園鹿死誰手還不知道。

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