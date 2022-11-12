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大陸 大陸焦點 特派現場

北京即刻縮短隔離天數！　首批台商今晚適用「5+3」提前2天出關

▲▼ 大陸各地防疫、跨省、核酸檢測、機場、動車站、高速公路口 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸稍微鬆綁入境政策。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院昨公告調整疫情防控通知，成都、廈門今（12日）率先執行縮短入境隔離天數。北京市政府下午也宣布即刻落實相關措施，包括入境人員隔離期限和陽性判定標準。記者會一結束，有台商傍晚反映自己所在的隔離點立刻調整時間，原本隔離「7+3」立刻縮短成「5+3」，大家集體做完核酸檢測，即刻出關。

大陸國務院11日聯防聯控機制發佈《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知》，該通知包括取消入境航班熔斷機制，登機前48小時內從2次核酸檢測陰性證明調整為1次檢測。入境人員「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。

入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

▲▼成都台商今11/12收到最新消息，隔離天數立即縮短「5+3」 。（圖／台商提供）

▲入境成都、廈門、北京台商今12日陸續收到隔離天數縮短「5+3」通知，唯獨上海尚未跟進 。（圖／台商提供）

政策公布後，入境成都、廈門台商今12日上午陸續收到正式通知，即刻實施隔離天數縮短成「5+3」，政策立即生效，同時適用之前隔離人員，只要滿八天檢測通過就能出關。

原本外界預估北京政策可能最晚跟進，有台商指出，傍晚隔離飯店通知全體做核酸檢測，檢測報告一出爐，所有旅客適用新規定，可以提前出關。據了解，兩岸航班部分，北京首批適用航班是4日華航CI511的入境旅客，潤棠瀛海隔離點今宣布跟進新政策。

原本按照舊規定入境隔離是「7+3」，等到14日才能出關，該航班提前兩天今晚出關，新入境規定適用之後到北京、廈門、成都所有旅客，上海目前尚未跟進。

台灣旅客也很關心，入境大陸核酸檢測做1次還是2次？目前我國籍航空公司尚未收到消息，預計最快下周大陸方面會有正式通知，建議旅客近期隨時留意各國航空業者官網最新公告。

▲▼優化防疫工作二十條措施 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

▲北京跟進優化防疫工作二十條措施 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

北京市今12日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限，不再甄別密接的密接，調整風險區等級和入境人員陽性判定標準。具體包括五項措施如下：

一是對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

二是及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。

三是將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。

四是入境人員隔離管理措施，由「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

五是明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值

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