確診偷開店還襲胸！女客怒報警揪狼　機車行老闆芭比Q了

▲機車行老闆確診不隔離還偷營業，甚至對女顧客襲胸，報警發現他違反防疫規定，罪加一等。（示意圖／免費圖庫stocksnap）



記者蔡怡萍／台南報導

台南一名許姓機車行老闆染新冠肺炎確診通報後，隔離期間卻仍偷偷開門營業，遇到一名女顧客上門修理機車，還忍不住伸鹹豬手襲胸，女顧客氣得報警，反而剛好被警察查出許男違反防疫規定，許男除了犯性騷擾罪，還違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，遭法院判刑拘役100日，可易科罰金。

這名誇張的機車行許姓老闆在今年6月初染疫，通報衛生機關後受指示必須隔離1周，但許男關不住想賺錢，在第3天就偷偷開門營業，一名女顧客上門要保養機車，根本也不知道老闆確診中，許男這時還起色心、將車行鐵門關上，藉口幫女顧客按摩肩背，卻是趁機摸了她胸部2次。

女顧客離開後不堪受辱、報警處理，警方到許男的機車行調查，發現他仍在隔離期間卻偷營業接觸他人，且違反規定還敢做壞事，遭警方移送偵辦。

許男辯稱當天自行快篩後呈現陰性，認為已經康復了就開門做生意，因為不想被左鄰右舍說閒話才關上鐵門，單純想按摩讓女顧客放鬆一下，但因為他隔離期違反防疫規定屬實，又造成女顧客不舒服，檢察官依個別犯意提起公訴。

台南地院認為許男在疫情流行期間，確診又不守規定，冒著讓他人感染的風險開店，又對消費者性騷擾，且對方不願原諒，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，與性騷擾罪，合併處拘役100日，可易科罰金10萬，仍可上訴。