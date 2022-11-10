陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

▲習近平主持中共中央政治局常委會會議總定調，堅定不移貫徹「動態」清零。（圖／翻攝《央視》新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共二十大上個月剛結束，各地疫情四起，尤其北京每天都有新增案例，疫情鬆綁遙遙無期。針對疫情防控工作，中共中央政治局常務委員會今（10日）召開會議，由總書記習近平主持會議，主要聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。會議指出，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，並且杜絕形式和官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等過度防疫的做法。

會議指出，當前，新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。我國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻，必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

▲ 大陸各省堅持貫徹中央「動態」清零政策，過度防疫惹爭議。（圖／記者任以芳攝）

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，要適應病毒快速傳播特點，切實落實「四早」要求，以快製快，避免戰線擴大、時間延長。要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏製疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。要堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。

▲ 北京健康寶「彈窗」設計引起廣大民怨，許多人綠碼消失，回不了北京。（圖／記者任以芳攝）

會議表示，要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。要全力做好人民群眾生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護正常生產工作秩序。要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

會議強調，各級黨委和政府要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱巨性、反復性，強化責任擔當，增強鬥爭本領，守土有責、守土盡責，深入基層、深入一線，抓實抓細疫情防控各項工作，做好思想引導和心理疏導，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。

▼ 所有人抵京後，必須在機場做核酸檢測才能入京（圖為首都機場）。（圖／記者任以芳攝）