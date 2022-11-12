政見會再談「矽谷經驗」！　蔣萬安「四項發展、五大中心」回擊陳時中

▲蔣萬安辯論。（圖／翻攝直撥）

記者崔至雲／台北報導

台北市選委會公辦政見會今（12）日登場，台北市長候選人蔣萬安仍專攻民進黨台北市長候選人陳時中，同時他也提出「四項發展、五大中心」、寵物政見、運動政見、生育政策等，並具體說明自己在矽谷的工作經驗，回擊陳時中對他矽谷經驗沒有料的質疑。

蔣萬安表示，自己2006年到2013年住在矽谷，身為商務律師，最重要的任務是對客戶解釋合約文件、來回談判溝通。他認為，每一個堅守崗位、投入工作的人都應該要被尊重。英雄不怕出身低，態度決定一個人的高度，自己很感謝在矽谷學到的經驗。



「要透過四項發展、五大中心，喚醒台北年輕的靈魂」。蔣萬安指出，「我要打造的台北，是國際的台北、生活的台北」；未來，基隆河的右岸，將串連南港軟體園區、內湖、北投士林科技園區，成為台北的經濟命脈、台灣的新矽谷；基隆河左岸，則是市民生活大本營，台北市現在有八成的住宅是超過30年的老公寓，自己當台北市長，在公辦都更方面，主張降低門檻，讓政府能夠提早介入，並針對有公安疑慮及特殊歷史的整宅，以專案方式檢討基準容積率，加強民眾的信賴。

蔣萬安表示，台北有潛力成為全台灣對動物最友善的城市，「每一條生命都該被尊重，更沒有一條生命應該流浪」；未來將持續建立動物友善醫療體制、推動多元的狗狗公園、強化寵物友善公車、試辦捷運寵物專用車廂；另外，也將儘速啟動內湖流浪動物之家工程，建立一套符合國際標準、能夠確保動物福利的收容作業指引，並公私協力，成立非犬貓案件調查小組。

針對市民健康議題，蔣萬安表示，自己當選台北市長，將提供所有市民每年12次免費運動體驗，推出運動APP鼓勵規律運動的市民累積健康紅利點數，兌換各種好康票券與折扣，讓市民動越多、賺越多、健康也更多。關於長照議題，蔣萬安承諾，將會優先增加台北市500張長期照護床位，並鼓勵那些醫護比達到聯合醫院標準的私人機構加入，每床每月補助兩萬元。

關於陳時中批評蔣萬安的長照政策，蔣萬安表示，第一，陳時中認為市聯醫無法提供獨立長照空間，但實際上，仁愛、忠孝、陽明院區都有獨立空間，可以符合法規要求；此外，市聯醫也即將接收廣慈院區的90張床，「只要基於市民利益，依規範申請，為何會做不到？」。

第二，陳時中認為市聯醫上限是200張長照床，所以增設500床的目標做不到，而市聯醫是台北特有的醫療資源，為了讓市民不要苦等長照床2年至3年，就要適度的法規鬆綁，且自己是鼓勵私人機構也加入計畫，公私協力一起達成增設500張長照床的政策目標；第三，陳時中認為長照機構不適用醫院的「護病比」概念，而自己提出增加的「公衛補助款」作為配套，是為了激勵基層醫護的士氣，也希望在不影響市聯醫既有醫療負擔的前提下擴充長照人力。

至於少子化議題，蔣萬安表示，自己在立法院時，就積極推動不孕症擴大補助，因為有了生殖醫學的幫助，女性可以不用再被「醫學定義上的最佳生育年齡」所限制。未來，自己成為台北市長後，將以「催生」、「助養」、「好住」三步驟，只要是台北市的準媽媽懷孕，都可以安心的搭免費計程車去做產檢，每一胎生育獎勵金從四萬起跳，公托免付費、私托補助增加，生到第二胎以上並且符合資格的家庭，可以優先入住社會住宅，租金還打八折。

蔣萬安最後表示，自己曾拜訪許多資深地方首長，向他們請益，其中黃大洲前市長給予的期許，讓他印象最為深刻；黃前市長說「很多市長都說很多，但 no action」，並期許蔣萬安要做一個有決心與行動力的領導者。當時，他也向黃前市長做出承諾，今天，則要向市民朋友公開承諾，對於台北，蔣萬安有改革的決心、有向前的動力，更有長期耕耘的毅力。

