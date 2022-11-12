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氣氛偏冷沒交鋒火花！政治學者看高市長政見發表　4人關鍵評價曝

▲高雄市長政見辯論會今日登場 。（組合圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長政見辯論會今日登場 。（組合圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長選舉公辦政見發表會12日登場，中正大學政治系副教授陳尚志認為「四位候選人在申論、回答提問人、結論時間，幾乎都採取各自陳述，少了對彼此發言內容多做質疑或攻防，過程雖平順，但沒有交鋒火花，讓整場政見會氣氛偏冷，缺乏可看性，難吸引選民目光」，而他也提到在「產業留才跟學貸」議題，陳其邁勝過柯志恩。

中正大學政治系副教授 陳尚志看完整場高雄市長選舉公辦政見發表會之後，他認為國民黨候選人柯志恩在回答問題時，語速似乎有點太快，又太過流於數據細節，顯得政策不夠具體，恐怕讓選民聽不懂又無感。另外，柯志恩對於產業留才，拋出讓還學貸的學生到市府工作，執行面上似乎有點不切實際，缺乏配套，對比隨後發言的候選人陳其邁，在會中公開表態，不支持以大學自主之名調漲學費，陳其邁語調堅決，格外讓人印象深刻，表現特別值得肯定。

▲▼高雄市長選舉政見辯論會，依照發言順序為（左起）柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長選舉政見辯論會，依照發言順序為（左起）柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。（圖／高雄市選委會提供）

再來，這次高雄市長選戰中，被封號「41歲神秘素人」的鄭宇翔，難得在眾多媒體前曝光，卻依舊全程戴口罩，保持神秘感，一開始提到10月31日蔣公誕辰紀念日過去是國定假日，還質疑國民黨都不記得，甚至喊話要將高雄做為反攻大陸的基地，政見內容陳述和參選動機，實在讓人摸不著頭緒。

力拚連任的陳其邁，表現沉穩，申論開場立刻點破高雄這段期間進步的成果，帶出市民真實的感受，進一步談市政推動四大優先逐步落實，強調市政論述要基於事實，最後談未來四年願景可望讓市民都能有所共鳴。

▲▼高雄市長選舉電視政見發表會，柯志恩、陳其邁、曾尹儷、鄭宇翔。（圖／翻攝自選位會直播）

▲高雄市長選舉電視政見發表會，學者認為鄭宇翔的發言讓人摸不到頭緒。（圖／翻攝自選位會直播）

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