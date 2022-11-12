徐定禎家族中國經商背景曝　鍾東錦喊話：拒絕綠色黑金染指苗栗

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競總提供）



記者詹宜庭／台北報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競總12日指出，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎到了選戰最後階段還拿不出具體可行政見，選情告急才找來總統蔡英文說要拒絕黑金，簡直是「請鬼拿藥單」，因為蔡英文周邊就圍繞著黑道集團，更與綠金掛勾；尤其苗栗地方重量級人士「貓哥」的公開信，證實民進黨苗栗縣長候選人徐定禎與砂石企業股東是「自家人」，鍾陣營質疑，存款只有27萬元的徐定禎，如何支應龐大的選舉經費？資金來源是否與綠色黑金集團有關？一定要給鄉親一個交待。

鍾東錦競總指出，蔡英文來到苗栗喊「拒絕黑金」，但今年民進黨刻意扶持的高端疫苗，傳出有中資色彩；民進黨中常委還有黑道角頭，更是前國策顧問，與蔡英文關係匪淺，日前又傳出連警大校長都與黑幫老大現身私人招待所，種種事證都明確顯示，最黑的地方，就在民進黨中央。

鍾東錦競總執行長徐廷琮表示，現金存款只有27萬元的徐定禎，竟然可以大撒幣，初步估計光是選舉相關花費，至少已逼近上億元資金，他要請問徐定禎，這些錢從哪裡來？是否與接近民進黨的黑道有關？ 他認為，徐定禎陣營遲遲無法說明選舉經費來源，這只有兩種可能，第一是謊報財產，徐定禎可能還有其他小金庫，第二就是不能說出金援來自何方，可能接受不當政治獻金，倘若徐定禎無法說清楚、講明白，他呼籲檢調應該主動調查。

徐廷琮指出，苗栗地方重量級人士「貓哥」11日的一封公開信，證實日前民進黨立委提告的違法堆置砂石案，原來股東不是別人，正是徐定禎的拜把兄弟「貓哥」，與徐的二哥徐定宏淵源深厚，更有生死之交般的兄弟情誼，也因此鍾東錦與貓哥對徐定禎自然是愛護有加，一路推舉他成為頭份市長，豈料，徐定禎功成名就之後，回頭帶領民進黨立委肅清昔日拉拔自己的兄弟，引起貓哥大為不滿，公開信痛斥徐定禎忘恩負義、恩將仇報。

針對公開信內容，徐定禎辦公室回應，從事政治工作的過程中受到很多貴人相助，他都心存感激，但政治理念不同，彼此都互相尊重。他與已故的游忠鈿議長是表兄弟，感謝游忠鈿當初支持他參選頭份鎮長，但雙方政治立場極為不同，事業上更是毫無關係。徐更在臉書強調，不論聽到怎樣的言論，他可以理解人在江湖身不由己，所以會有這些說法和做法。

此事12日在網路隨即引發大量討論，臉書粉專「不演了新聞台」引述相關新聞內文，「苗栗選戰白熱化，民進黨候選人徐定禎不斷攻擊無黨籍候選人鍾東錦是黑道、黑金，但日前鍾陣營曾指出被綠營說是黑道的貓哥與徐定禎是拜把兄弟，卻遭徐定禎發言人以不太清楚一語帶過。11日貓哥本人發出了公開信，踢爆自己與徐定禎在中國經商的二哥交情深厚，並曾籌措200萬助徐競選鎮長。」並大酸，「說個笑話，蔡總統要終結黑金。」

此文一發立即引來大量迴響，網友紛紛回應，「迴力鏢打到自己了」、「 我最深愛的人，傷我卻是最深」、「又一個坑中保台的綠商！把錢撈回台灣，真愛國」、「瞬間人設崩塌」，徐定禎家族中國大陸背景立即成為輿論焦點。

▼苗栗地方重量級人士「貓哥」公開信。（圖／鍾東錦競辦提供，點圖放大）

