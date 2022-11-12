高虹安合體郭董被爆「影片合成的」！來源竟是2019年總統政見

▲高虹安與郭董合拍的政見影片，被發現竟是郭台銘2019年提出的「0到6歲國家養」政見影片。（圖／高虹安競選辦公室提供）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安12日張貼影片，與永齡基金會創辦人郭台銘「合體」，事後卻被抓包，這段新影片是後製合成，而非2人共同拍攝，甚至還起底郭台銘所拍攝的影片，無黨籍新北市議員參選人李正皓也直言，用這種方式發布影片，得到的一定是反效果與更多疑問。

李正皓表示，高虹安12日表示，午後會發布與郭台銘的影片，想藉此打破傳言，但影片播出後，卻被發現裡面的郭台銘「不是2022年的郭台銘」，而是2019年7月8日時，郭台銘拍攝總統政見影片的內容，高虹安這則新影片是合成的。

▼高虹安的影片被發現，是用郭台銘2019年拍攝的政見影片後製合成的。（圖／翻攝臉書／郭台銘）



李正皓說，無論郭台銘是否有授權影片，但合成與合體，在政治上的意義完全不同，高虹安用合成的方式，來證明郭台銘有力挺，「得到的一定是反效果與更多疑問。」

高虹安12日下午發布競選政見影片，指稱郭董在選舉過程中不斷給予鼓勵、打氣。而在15秒的影片過程中，高虹安說出了「你傳宗、我『接待』」以及「妳凍卵、我補助」等話語，接著則是郭台銘伸手喊出「放心生孩子吧」，沒想到如今被發現影片是合成的，而非2人共同拍攝，因此讓外界起疑，為何會用這種方式「合體」。

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