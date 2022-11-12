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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中嘆選舉黑暗：為選情抹殺防疫成績　歷史會說明一切

▲▼陳時中出席音樂人挺阿中記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市選舉委員會12日舉辦北市第8屆市長選舉公辦政見發表會，民進黨台北市長候選人陳時中幾乎全程未看稿，他也透露，選舉比自己想像中黑暗，儘管防疫成績在世界名列前茅，兩位對手還是不斷攻擊，幾乎是要往死裡打，真的沒有必要，選舉還是要有人性，選舉過去，歷史會說明這一切。

陳時中表示，防疫期間非常辛苦，900多天、500多場記者會都是考驗，直到看見疫情終點曙光時，回頭看到自己的家鄉，這幾年究竟發生了什麼事情？台北是首都，每年預算超過1700百億、有8萬個優秀公務人員，其實很有潛力向上提升，但這幾年有些停頓。

陳時中坦言，參與選舉時自己心中是矛盾的，因為他是防疫指揮官，對當時防疫是否完成陷入長考，但仔細衡量自己的團隊，不管是薛瑞元、王必勝、羅一鈞、莊人祥、周志浩都是能夠獨當一面的專業指揮官，團隊也非常完整。

陳時中指出，疫情看起來也要收斂了，致死率已經往下走、藥物很齊備、給藥流程也很流暢、居家醫療體系做得很好，兩相衡量之後，我相信自己能做得很好、替人民做更多事情。

對於投入選戰，陳時中表示，參選後才發覺選舉比他想的殘酷、黑暗，防疫成績就被對手假定要打壞、打爛，每次聽到對防疫成績的批評時，自己非常心痛，他沒辦法把每一個人都照顧好，但絕對盡心盡力，且防疫成績在世界上名列前茅，不應被這樣責罵。

陳時中指出，尤其是醫護、防疫團隊，面對病毒的恐懼好不容易走過來，這是一個光榮印記，不容被抹滅。對於兩位對手不斷攻擊，幾乎是要往死裡打，真的沒有必要，選舉還是要有人性，選舉過去，歷史會說明這一切。

陳時中表示，蔣萬安競選過程中，提出幾個相關政見，雖然不多，但有幾個希望跟他討教，對於社會住宅政策，蔣萬安提出矽谷經驗，就自己所知，矽谷當然有一些社會住宅，但價格是由民間基金一起出、費用非常高，台灣是否能引用矽谷經驗來做？相信創意、多元這些是很好的方向，但社會住宅大可不必。

對於長照政策，陳時中指出，蔣萬安提出長照三箭，蔣7年都在衛環委員會 對相關政策跟法規應該很清楚，他提出讓聯醫半年內成立5百床住宿行機構 但長服法規定，每個機構裡都只能設2百床，聯醫只有一張執照，未修法前只能坐兩百床，且長照機構都要有單獨出入口，恐怕硬體改造也是一大工程，半年內很難完成。

對於蔣萬安提出要用護病比來領補助，陳時中解釋，長照機構並沒有護病比，護病比指的是醫院裡護士跟病人的比例，他這部分不夠認真，蔣萬安也提出深蹲換票、淨零排碳等政策，陳回應，國外確實有深蹲換票的推動，但這都放在運動項目而非節能省碳，兩者無關聯。

對於蔣萬安也提出以租代購的綠電政策，引起不小議論，陳時中緩頰，蔣萬安那天講不清楚被人家笑，幫他澄清一下，確實是有這個政策，是要透過循環經濟，讓節能省電的成果也能分享給弱勢，但是預約公車的政策，自己到現在還不能了解，不曉得他的機轉是怎麼樣。

對於黃珊珊政策部份，陳時中指出，市政府所有做的事情、好的就會延續，若需要加大加碼加快，自己也願意，選舉是選賢與能，前人種樹、後人乘涼、代代循環，好的政策會繼續來做。

陳時中直言，黃珊珊一直說自己是即戰力，若她是即戰力，怎麼會3年前跟一個智商157的市長進入市府後，都看不到這些即戰力，不管是都更、社宅都未能達標，黃珊珊說8年完成5萬戶社會住宅，她為什麼3年前不做？為什麼柯市長喊停時他沒意見？

陳時中提及，黃珊珊前兩天騎著腳踏車繞行台北，介紹一些建設景點，這非常不錯、很有亮點，但也要提醒，這些都是前局長林洲民、前副市長林欽榮規劃完成，當然前人種樹、後人乘涼，但若有即戰力 為何很多事情不好好做？

陳時中表示，參選以來自己提出很多政見，訴求政策直球對決，才能給市民帶來好願景，陳也提出3個方向，包含世界的台北、怡居的台北、幸福的台北。

陳時中表示，世界的台北部分，要成立國際事務局，推動城市外交、發展會展經濟，讓經濟徹底活絡，宜居的台北則是，海砂屋、危老建築等則要四年完成兩成核定、八年完成五成核定，都更中心人力增加一倍、完善都更審議SOP。此外，交通方面則要拚八年讓東環線通車、增加1000台電動自行車，以及北北基桃1200元月票，可擴大機捷、台鐵、國道客運等。

陳時中表示，幸福台北則要高齡要挺樂齡，他允諾發放1500元敬老金，這是對老人家的尊重；老舊住宅沒有電梯的地方，則要加強都更。此外，還包括坐月子補助3萬6000元；托育增加1000個公共化名額；每年青少年有1500元藝遊券等等。

辯論最後一分鐘，陳時中也表示，2014年大家投給柯文哲，若是很失望、如果厭倦政治鬥爭、如果厭倦市長無心市政、如果覺得市長只是把市民當成往上的工具、如果覺得大巨蛋停工時會自然生長很奇怪、如果厭倦有人總是說一套做一套、如果對於施政滿意度永遠最後一名不服氣，給他4年時間，一定讓台北脫胎換骨，響徹台北的交響樂不是嬰兒啼哭聲，而是孩子的笑聲。

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