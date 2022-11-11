TTICC原民商品展現十足創意　玩味台東體現慢經濟

▲TTICC全國原住民族文創設計競賽得獎作品頒獎典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「全國原住民族文創設計競賽」，11日由縣長饒慶鈴頒獎表揚7項個人及團體獎項，並為新銳工作室聯合成果展揭開序幕。

饒慶鈴表示，台東縣原住民族有良好的潛力及條件能成為「新興流行文化」，以原住民族文化特色與故事，在TTICC場域空間進行創作，創造出專屬的流行文化，藉此推動原民文創設計產業發展，也帶來經濟成長、就業機會增加等多贏局面。

此屆新銳工作坊創作成果共有4組團隊展出，包括kapaz服裝設計工作室(杜昀庭)的植物染服飾展示、呷竹陶生活食器工作室(郝朝洋)的阿美陶器、登陸音樂(許聖榮)的部落耆老生活聲音展、張也海．夏曼的紀錄短片，以及原住民影像人才培訓班作品合輯放映。

原民處指出，活動現場也舉行TTICC全國原住民族文創設計競賽得獎作品頒獎典禮，今年競賽主題為「徜徉東岸」，延續「永續生活、環境友善、傳承創新」的創作精神，思考人與地方的連結。經過初審、打樣成品決選，選出個人組：金獎-徜徉包、銀獎-一針滾滾東去、銅獎-獵人包 Kakuni；團體組：金獎-月光海野餐盒、銀獎-琉璃方塊包、銅獎-嶼者行澗；以及不分組的最佳潛力獎-vuvu’s創皂，期許未來這些得獎作品能貼近市場，兼具文化特色及商業性，成功進入通路進行銷售，讓更多民眾接觸原住民族文化，喜愛上原民文創產業。

得獎作品將同步與新銳工作室的創意作品，以「玩味台東-帶你salama」為展覽主題，即日起至12月11日在TTICC-Lima展區共同展出。