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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯狂打「摟肩照」惹醫界反彈　陳時中喊話回歸正向選舉

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／陳時中競辦提供）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／陳時中競辦提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯頻打民進黨台北市長候選人陳時中，包含「摟肩照」爭議、側翼風波等，傳出藍營高層對此不滿，憂心在選情穩定時，此舉反刺激綠營基本盤歸隊，「摟肩照」風波也引起醫界反彈，陳時中競選總幹事吳思瑤12日表示，政治不該踐踏專業，競辦收到很多北市聯醫醫師反彈，陳時中則指出，負面選舉是不好示範，還是要回歸正向選舉。

徐巧芯日前公布數張照片，質疑陳時中伸出「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，而李雅玲的丈夫、台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰也入鏡，照片被批評是看圖說故事。

陳時中今出席「每日一挺-女醫師挺阿中」暨公布「每日一曲」記者會，對於媒體追問徐巧芯事件，陳時中則回應，選舉用負面選舉是不好的示範，我們要回歸正向選舉，今天晚上雙北在凱道舉辦大會，在這裡也要鄭重邀請所有的市民一起來參加，讓我們朝向快樂、健康、正面的選舉。

立委林靜儀指出，蔣萬安陣營對防疫政策的攻防完全忽略科學背景，讓專業者非常不滿，蔣陣營對於稱「牙醫師不是醫師」也沒有正式道歉。

對於偷拍風波，林靜儀直言，前陣子徐所影射之事讓醫界很不滿，為了選舉傷害兩位非常專業的醫師，更有很多不堪的暗示，這是國民黨常用伎倆，利用一些羶腥色的影射，抹滅女性在專業工作的成績。

競選總幹事吳思瑤表示，第一時間對李醫師、丁醫師做很多不當影射，對當事人造成很大傷害，前有徐巧芯後有其他議員，對兩位醫師的職業過程做很多不實、惡意的指控，確實讓醫界抱不平，不應該因為政治踐踏專業，競辦也收到很多北市聯醫醫師反彈的聲音。

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