太魯閣號案「昨日公祭今日忘記」　王鴻薇批林佳龍：還在選舉嘉年華

▲去年太魯閣號出軌事件造成49死、213人輕重傷。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者張乃文／台北報導

台鐵太魯閣號去年4月2日出軌事故歷經數月審理，花蓮地院11日審結，主嫌李義祥依過失致死等8罪合併判處7年10月徒刑等。不過，國民黨台北市議員王鴻薇批評，時任交通部長的林佳龍及台鐵竟在花蓮地院審結當天「歌舞昇平」，彷彿沒發生過，把49條人命拋到九霄雲外「令人心寒。」

台鐵太魯閣號2021年4月2日一場出軌事故，造成49死、213人輕重傷，主嫌李義祥涉犯過失致死等8罪起訴。全案歷經數月審理，花蓮地院11日審結，李義祥依過失致死等8罪合併判處7年10月徒刑。另，台鐵花蓮工務段的主辦工程司潘堂益被判刑8年10月，為全案9名被告中判刑最重。王鴻薇指出，宣判當天，台鐵、林佳龍兩位重要的當事人，歌舞昇平，早把49條人命和家屬的心痛丟到到九霄雲外。

王鴻薇說，林佳龍正是因為太魯閣號案從交通部長下台，「沒想到深蹲只是為了跳更高」，如今代表民進黨參選新北市長，過去種種彷彿沒發生過。她點名，宣判這天，林佳龍臉書充斥著選舉嘉年華的氣氛，當天見報的行程，甚至是泰山音樂晚會滿場鄉親力挺，高喊凍蒜。

▲王鴻薇批林佳龍把太魯閣號案49條人命拋到九霄雲外。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇也批評，台鐵更是誇張，什麼時候不選，偏偏就選在宣判當天辦理「歡慶便當節」，無疑是二次傷害罹難者家屬。她表示，台鐵無自省，竟選在同日舉辦便當節，而台鐵僅回覆，「此為年度活動，尊重司法判決」。王鴻薇直批「完全是傷害國人對台鐵的信任。」

王鴻薇認為，對太魯閣號案罹難者及家屬而言傷痛未減，力求上訴、承受司法成本時，卻看到前部長選市長、台鐵慶便當，讓人不禁質疑，「昨日公祭，今日忘記」正是現今政府的作為。